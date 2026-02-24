ファストファッションの最大手、ユニクロは２４日、都内で会見を開き、錦織圭（ユニクロ）やロジャー・フェデラー（スイス）らに続く新たなグローバルブランドアンバサダーとして、女子テニスで、２０２１年全米オープン優勝のエマ・ラドゥカヌ（英国）が就任することを発表した。

登場したラドゥカヌは「非常に誇りに思う。ユニクロと私は、人生や文化、社会に対する多くの価値観を共有している」と、就任の喜びを語った。

ユニクロを販売するファーストリテイリングの柳井康治取締役グループ上席執行役員は「プレッシャーの中でも常に攻めの姿勢を貫き、挑戦を続けるラドゥカヌ選手のイメージは、まさにユニクロと一緒」と、起用した理由を明かした。

また、「ユニクロのアンバサダーのアスリートの方は、次世代育成に強い意識を持っている。エマさんとも一緒にやっていきたい。プレーでも魅了してほしい」と、今後の活動に関しても期待した。

▼ユニクロのグローバルブランドアンバサダー 世界をリードする卓越したアスリートや著名人をグローバルブランドアンバサダーに迎え、ライフウェアのコンセプトを広める活動をしていく。現在、テニスの錦織圭、フェデラー、車いすテニスの国枝慎吾、ゴードン・リード（英国）、スノーボードの平野歩夢、ゴルフのアダム・スコット（オーストラリア）がいる。