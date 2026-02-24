¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥´¥é¥Ã¥½¡×191cmÂç·¿FW¤Î¡È¹ë²÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥º¥é¥¿¥ó¡×¼éÈ÷¿ØÊòÁ³¤Î°µ´¬¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå 1¡Ý2 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ê2·î22Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²÷²á¤®¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾×·â¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåFWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤¬»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¤á¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î22Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºåvs¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤«¤é¹Åç¤¬»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤È¡¢55Ê¬¤Ë¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï1¡¼0¤Î¥¹¥³¥¢¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎCÂçºå¤ÏÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤ÈÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢90+5Ê¬¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Å¨¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢±¦SB¤Î¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥º¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¹ÅçFW²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¸å¤í¤Ë°ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿CÂçºåFWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¶»¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¿ÈÄ¹191cm¤Î¿·²ÃÆþFW¤Ï¡¢±¦Â¤ÇÆ¬¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÁÇÁá¤¯¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹Åç¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÏSNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥º¥é¥¿¥ó¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¬Êú¤¨¤ë²£»³Ì´¼ù¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤¨¤Ã¤°¤¤¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤Î¿¿¹üÄº¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏCÂçºå¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¤Ë¹Åç¤ÎMFÅì½Ó´õ¤¬·àÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢2¡¼1¤Ç¹Åç¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë