リアルすぎるアドバイス。元AKB48の西野未姫が2月21日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、グループ卒業直後の悲劇を振り返った。

【映像】西野未姫が語るアイドル卒業後の立ち回り

番組中、2月28日でアイドルグループ・Chuu Cuteを卒業する河本景の進路相談が始まった。ここで、この日、体調不良のオリエンタルラジオ・藤森慎吾に代わってMCを務めた西野は、「でも、卒業したらいっぱいお仕事の話、来るんじゃないですか？」と発言。「絶対来るよ」と太鼓判を押すと、「アイドルっていう肩書があるから。『いいのかな？お仕事の依頼して…』みたいな。恋愛リアリティーショーとか、来るんじゃないですか？」と述べた。

これを受け、進行役が「『今日、好き』（『今日、好きになりました。』）に出られてましたよね？」と振ると、当の河本は「そうなんです。もともと高校生の時に出てました」と返答。「そういうのをやっていきたいんですか？恋愛を」との質問には「まぁ落ち着いたら…」と答えた。これに、西野は「まぁね、急すぎるとファンが離れちゃう」とひと言。「私も、卒業して早い段階で彼氏がぁとかいって話したら、ファンが10人しかいなくなっちゃって…」と経験談を語ると、共演者たちが爆笑する中、「激減したのね。やっぱファンの方を大切にした方がいいです」と助言を送り、河本を「そうですよね」と納得させた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）