²¬ÅÄ½Ú°ì¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Âç»È¤ò¾¡¼ê¤ËÌ¾¾è¤ë¡Ö¥Þ¥¯¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯¤«¤éÆ±¾¦ÉÊ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µ¡¹¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥Þ¥¯¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¡ª¤È¼þ°Ï¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇCM¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Âç»È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»î°û¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯¤Ç¾åµþ¡£²È¤Î¶á½ê¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤¿¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¯¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£