°æ¾å¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿ÍÀï¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¤«¡¡ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬5·î2ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤ÈÊóÆ»
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM¡¦T¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤¬¡¢5·î2Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ÊÆÏ·ÊÞÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â5·î2Æü³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤äDAZN¤Ê¤É¤¬Æ±Æü¤Î³«ºÅ·èÄê¤òÊóÆ»¡£¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ô¥ó¥¬¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤êÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤ÏÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿25Ç¯ÅÙÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¡Öº£Ç¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃæÃ«½á¿Í¤ÈËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ¦»Ñ¤òÉ¬¤º¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÐÀï¤òÌÀ¸À¡£ÃæÃ«¤â¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯Á°¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç·¿¶½¹Ô¤Ç½é¶¥±é¡£°æ¾å¤ÏÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤ÇÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÃ«¤ÏÈ½Äê¾¡¤Á¤âÂç¶ìÀï¡£°æ¾å¤¬»î¹çÁ°Æü¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢°ì»þ¤Ï³«ºÅ¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Î×¤à¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¤¤è¤¤¤è¼Â¸½¤¹¤ë¡£