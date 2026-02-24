スシロー×スンスン再び、ツクツクやファンファンも加わり限定グッズ付き商品など勢揃い
SNS総フォロワー数300万人超の人気キャラクター『パペットスンスン』とスシローのコラボ第2弾が、3月4日から全国店舗で始まる。おすしのネタをギュッと抱えた限定指人形マスコットをはじめ、ピックやステッカー付きのメニューが多数登場する。
【画像】今回も争奪戦？おすしを抱えるスンスンなどコラボ商品一覧
日々のできごとを描いたムービーで子どもから大人まで癒やしを届ける『パペットスンスン』。前回に続く今回のコラボでは、スンスンに加えツクツクやファンファンのデザインも加わり、限定グッズ付き商品を展開する。
3月4日から販売されるのは、コラボ限定クリアピック（全5種）付きの「えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」（税込250円〜）と「サーモンアボカド」（税込250円〜）。いずれもピックがなくなり次第終了となる。また、同日からコラボ限定ステッカー（全5種）付き「ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」（税込350円〜）も登場。濃厚なガトーショコラに苺クリームの甘みと酸味を合わせた一品で、ステッカーには4月1日から30日まで利用可能な5％OFFクーポンが付く。
さらに、コラボ限定クリアカード（全3種）付き「天然インド鮪7貫盛り」（税込1220円〜）や、スンスンがネタを抱えた指人形マスコット（全3種）付きソフトドリンク（税込1300円〜）も用意。クリアカードには限定湯呑み2個セットが100人に当たる抽選用二次元コードが付属し、応募期間は3月4日から3月29日午後11：59までとなる。
3月18日からは、コラボ限定ピック（全5種）付き「こだわりハンバーグにぎり」「まぐたく巻」（各税込250円〜）や、クリアポーチ＆シール（全3種）付き「ぷちローセット」（税込680円〜）も販売開始。いずれも手配総数がなくなり次第終了となる。
また、コラボ期間中はスシロー公式XでSNSキャンペーンも実施。公式アカウントをフォローし、対象投稿をいいねとリポストすると、抽選で20人に1万円分の食事券が当たる。キャンペーン期間は3月4日から3月29日まで。
なお、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。各商品はグッズの手配総数が完売次第終了となる。
