お笑い芸人の出川哲朗（62）が23日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。YouTubeに進出しない理由を明かした。

今回は平成代表の出川、品川庄司・品川祐、FUJIWARA・藤本敏史、令和代表のさらば青春の光・森田哲矢、吉住、ダウ90000・蓮見翔で、世代間の価値観のズレを埋めることに。

「目指すべきはテレビかネットか」というテーマで議論する中、森田から「何でYouTubeに出ないんですか？」と質問を受けたテレビ派の出川。「俺はテレビを見て育ったし、テレビで仕事して育ててもらった。恩返ししたいじゃないけど、テレビで頑張りたい」と話した。

コンプライアンスが厳しくなり、リアクション芸人の出川の肩身も狭くなっているが「テレビは面白いことできないかって言われたら、俺は絶対にノーだと思う。できると思ってる」。「水曜日のダウンタウン」「世界の果てまでイッテQ！」を挙げ、「面白いものを作ろうとやってる番組は面白いのを作れてる」とし、「全員がその努力をすれば、テレビでできないことはない」と熱弁した。