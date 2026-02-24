「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）

午前中にライブＢＰが行われた後、メーングラウンドに首脳陣、選手、スタッフが集まって手締めが行われた。

アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュ有投手も円陣に加わった。ここで任務終了となるが、最後の最後まで北山にカーブのリリースを教えるシーンもあった。菊池雄星投手の初ブルペンでは後方から見つめ、意見交換をする場面もあった。

ピッチクロック経験者として、第２クールには木の花ドームで非公開の特訓を行うなど、侍ジャパンのため右肘トミー・ジョン手術を受けたリハビリの最中でも助言を惜しまず。栗山英樹前監督が視察した際には「本当にありがとうと伝えたかった」と感謝の思いを口にしていた。

手締めでは近藤がマイクの前に立ち「宮崎キャンプお疲れ様でした。素晴らしい環境を整えてくれた関係者のみなさん、ありがとうございました。そして球場に足を運んでくれたファンのみなさま、ありがとうございました。言いたいことは一つ。最高の景色を見て、最高のチームとなって終われるように、日の丸を背負って全身全霊戦ってきます」とあいさつし、一本締めが行われた。