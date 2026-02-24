イタズラをした犯人を特定するために、容疑者であるワンコ2匹に証拠を突き付けてみたら…？怪しすぎるリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で44万2000回再生を突破。「わかりやすいｗ」「怒れないw」といった声が寄せられています。

【動画：2頭の犬がイタズラをしたので『証拠を突き付けた』結果→露骨すぎる『まさかの表情』】

イタズラしたのはどっち？

TikTokアカウント「oreotomatsu」には、イタズラ好きのチワワ「オレオ」ちゃん＆「マツ」ちゃんの日常が投稿されています。ある日、飼い主さんはテーブルの上に置いてあったゼリーが、勝手に食べられてしまったことに気づいたそう。2匹のどちらが犯人か特定するために、さっそく取り調べを開始。

2匹にイタズラの証拠であるゼリーの容器を突き付けて、「どっちがやったの？」と問い詰める飼い主さん。するとオレオちゃんは、明らかに気まずそうな表情になったとか。

そこでもっと証拠品を近づけてみると、スッとお顔を背けるオレオちゃん。ご本人はしらばっくれているつもりのようですが、ここまで怪しすぎると自白しているようなものです…！

バレバレのリアクションに爆笑

念のため寝転がったまま様子をうかがっているマツちゃんにも、ゼリーの容器を近づけてみることに。するとマツちゃんは「自分はやってません！」と訴えるように、お手々をパタパタと動かしたとか。なんとなくマツちゃんも怪しいですが、やはりオレオちゃんの怪しさが上回っています。

オレオちゃんがイタズラに関与していることは間違いなさそうなので、もう一度証拠品を突き付けてみたら…？またもやオレオちゃんはお顔を背け、絶対にゼリーの容器を直視しようとしなかったとか。そのバレバレなリアクションが可愛すぎて、結局許してしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「わかりやすすぎて可愛いw」「露骨に顔そらすやんw」「これは俺の頭脳でも分かっちまう」「なんなら共犯まであるw」といったコメントが寄せられています。

可愛いイタズラっ子には敵わない

日頃から飼い主さんは2匹（特にオレオちゃん）のイタズラに悩まされているそうですが、いつも可愛さに負けて許してしまうのだとか。2匹も飼い主さんが自分たちには甘いとわかっているからこそ、やりたい放題なのかもしれませんね。今後もイタズラ三昧の日々が続きそうな予感…！

オレオちゃん＆マツちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「oreotomatsu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oreotomatsu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。