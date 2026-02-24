熱を出してしまった女性が寝ていると、大型犬がそばにいてくれて…尊すぎる「看病の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で124万回再生を突破し、「絶対心配してる」「心強い味方だね」といったコメントが寄せられています。

【動画：熱を出してしまった女性→寝ていると『大型犬』がそばにいてくれて…尊すぎる『看病の光景』】

発熱、心配…

Instagramアカウント「goldenkojikun」に投稿されたのは、熱を出してしまったママが寝ていると、そばにいてくれるゴールデンレトリバーの男の子「麹」くんの様子。インフルエンザではなかったけれど、ママはこの日、久しぶりに熱が出てしまったのだそう。

力が入らなさすぎて、ペットボトルが開けられないママ。ぐったりしていると、「オレの出番か！？」とばかりにペットボトルの口をクイッと鼻で押してみる麹くん。ママが困っていることが分かっていて、なんとかしたいと思っているようです。

そばで「看病」します！

ペットボトルを全く開けられないママを見て、麹くんはソファに飛び乗ってそばで応援。やっと蓋を開けられて、ママは無事水分補給に成功。その後、背を向けてフセをした麹くんの背中に、ママは体を預けます。

ナデナデされたり、 YouTubeを見たりしながらも、ずっとそばでママを「看病」していたという麹くん。「お散歩には気合いで行ってきました」というママは、飼い主の鏡です…！

ずっと隣にいてくれる

ママの体勢が変わっても、ずーっと隣にいてくれる麹くん。つきっきりで「看病」をしてくれる麹くんには、ママへの愛情と優しさを感じてキュンとしてしまいます。

ママ曰く「お口のタプタプは癒し効果で熱を下げてくれる（諸説あり）」とのことで、ひたすらにタプタプされる麹くん。ママを心から心配してくれて、ずっと寄り添って「看病」してくれる、優しさあふれる麹くんなのでした。

投稿には「絶対心配してる」「心強い味方だね」「すごく優しい」「看病偉いねぇ～」「彼氏系犬やないか」「蓋をあけるお手伝いしようとしている感じが健気…」といったコメントが寄せられています。

麹くんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「goldenkojikun」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldenkojikun」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。