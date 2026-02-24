ガーラ湯沢は、GALA湯沢スキー場のナイター営業を3月14日から4月4日までの毎週土曜に実施する。

ナイトタイムエコノミー需要の高まりと越後湯沢エリアの夕食時間帯の飲食店混雑に対応する取り組みで、1996年以降休止していたナイター営業を2025年の試行を経て約30年ぶりに本格的に再開する。ナイター営業ではライトアップした中央エリアのエンターテインメントコースでスキーやスノーボード、雪遊びを楽しめるほか、愛の鐘展望台やナイトゴンドラから湯沢町の夜景を望められる。

ナイター営業は営業時間を午後4時半から8時まで、リフトの最終乗車は午後7時半まで。滑走コースは中央エリアのエンターテインメントコースで、リフトはバルーシュを運行する。料金はナイター券が大人3,000円、小学生1,500円。帰路はガーラ湯沢駅発東京行きの新幹線のほか、越後湯沢駅までの無料シャトルバスを運行する。

山頂レストハウス「チアーズ」前にて、メッセージを書き込んだスカイランタンを一斉に打ち上げるイベントを行う。販売個数は1日あたり120基で、価格は1個2,500円。打ち上げ時刻は午後7時。風の状況により当日中止となる場合あり。打ち上げ花火を4月4日の午後7時50分から「チアーズ」前広場で実施する。ゴンドラ券の保有者を対象とし、観覧は無料。

山頂レストハウス「チアーズ」内のフードコート「パルパル」とレストラン「六花」を午後7時半まで、ベースエリア「カワバンガ」内の「鮮極」を午後8時半まで営業する。ラストオーダーは30分前。

各種アクティビティも用意している。内容と料金は「スノーモービルそりナイトツアー」が大人3,500円・子ども3,000円、「スノーカートナイトツアー」「ムーンバイクナイトツアー」が5,500円、「アクティブバギーナイトツアー」が8,000円。一部年齢制限あり。受付は午後7時まで。

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、ナイター営業専用の特別プランとして往復新幹線とナイター券を組み合わせた旅行商品を販売している。