琴平バスは、「コトバスエクスプレス 福井・金沢・富山便」の運行を2月19日から開始する。

香川・徳島と福井・石川・富山を結ぶ高速バスを1日1往復を運行する。往路は午後7時18分にKS琴平を出発し、福井駅には翌午前5時半、金沢駅には6時50分、富山駅には8時10分に到着する。復路は午後8時15分に富山駅、9時35分に金沢駅、11時10分に福井駅を出発し、KS琴平には翌午前9時52分に到着する。

途中、こんぴら参道口、宇多津駅南口南、高松駅、KS高松、高松中央IC北、高速三木、高速志度、高速津田、高速大内、高速引田、徳島駅、KS鳴門インターに停車する。鳴門インターにて松山・高知方面からのシャトル接続を実施し、四国全域からスムーズに乗り換えができる。

3列独立シートのトイレ付き車両を使用する。香川・徳島〜北陸間の普通運賃は大人7,200円から。早割、得割（直前・当日）、往復割、学割、こども割、障がい者割などを用意している。

四国と北陸を結ぶ高速バスは、JR四国バスなどが「北陸ドリーム号」の共同運行を2019年6月から開始したものの、コロナ禍により運休となり、2023年11月に正式に廃止している。