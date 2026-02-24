¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¡Ö¤ªÆó¿ÍÂº¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡ª¡×¥Æ¥£¥Ê¿Í·Á¤ËÂç´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¡Ä¡Ö²¿»þ¤â²Ä°¦¤¹¤®¡¢ÁÇÅ¨¡ª¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢»°±ºÍþÍè¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤Ë¥Æ¥£¥Ê¿Í·Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ±¤¯¾Ð´é¡ª¥Æ¥£¥Ê¿Í·Á¤ËÂç´î¤Ó¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡IOC¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈX¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÇÂç´î¤Ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¾ðË¤«¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¿´¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¡¢²¿»þ¤â²Ä°¦¤¹¤®¡¢ÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤âÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÆó¿Í¤Î´î¤Ö¾Ð´é²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î°Î¶È¤ò¤Ê¤·¤È¤²¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£¤ªÆó¿Í¤Îº£¸å¤Î¹¬¤»¤òµ§¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤ªÆó¿ÍÂº¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡ªÂç¹¥¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤âµ±¤¤¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
