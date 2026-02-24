国会ではきょうから、高市総理の施政方針演説などに対する各党の代表質問がおこなわれます。超党派の「国民会議」などをめぐり論戦が交わされる見通しです。国会記者会館から中継です。

午後、質問に立つ中道改革連合の小川代表はけさ、「政権と対峙する方針を貫きたい」と決意を語りました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「政権に人気があるとかないとか、政権の支持率が高いとか低いとか、そういうことに一切左右されてはならない野党第一党の矜持です。ここはしっかり打ち立てていきたい」

小川代表は、▼高市総理が掲げる「責任ある積極財政」のほか、▼消費税の減税や給付付き税額控除をめぐる超党派の「国民会議」、▼そして日中関係などについて質す予定です。

また与党側も、▼自民党の鈴木幹事長が政府の成長戦略や憲法改正などについて、▼日本維新の会の中司幹事長が議員定数の削減などについて質問する方針です。

来年度予算案の早期成立を図りたい巨大与党に、充実した審議を訴える野党側はどう対峙していくのか、与野党の論戦がはじまります。