猫飼育可の物件専門で不動産仲介を行う株式会社ネコ不動産（熊本市）は「猫の日」の２２日、同社公式ＬＩＮＥに登録している顧客を対象にしたアンケート調査の結果を発表。猫飼育可の物件を探す人は、猫の管理意識が高い人が多いことが分かった。１４９人が回答した。

相談者の８３．８％がすでに猫を飼っており、３匹以上猫を飼っている割合は相談者の２８．３％。また、アンケート回答者の７４．５％が全頭避妊去勢済みで、多頭飼育崩壊につながる可能性は低くなっているという。さらに同社のインスタグラムでは熊本県内の猫飼育可物件のみを投稿しているが、広告なしで１か月に１０万閲覧を超えているとのことだ。

それらから同社は「今回のアンケート結果から、猫可物件を求める入居希望者は決して少数派ではなく、一般的な家賃帯・間取りの賃貸においても、十分な需要が存在していることが明らかになった。一方で、頭数制限や飼育条件が実態と合っていないことで、本来入居につながるはずの需要を取りこぼしているケースも少なくない。特に注目すべき点として、多頭飼育に対する不安とは裏腹に、避妊去勢を行い、将来を見据えて住まいを探すなど、管理意識の高い入居希望者が多数を占めている点があげられる」と分析した。

猫の飼育を不可としたり、可能であっても多頭飼育をＮＧとする物件オーナーが多いことについては、同社は「猫が複数いること自体がリスクなのではなく、ルールや管理体制が整理されていないことこそが、大家さんにとっての不安要因になっているといえる。こうした背景を踏まえ、株式会社ネコ不動産では、ネコ多頭飼育可物件を検討する大家さん向けに、猫との暮らしを前提とした賃貸管理の仕組みづくりにも取り組んでいる。猫可を『特別な対応』や『リスクの高い選択』と捉えるのではなく、管理とルールを整えることで、空室対策や長期入居につながる選択肢に変えていく。今回のアンケート結果は、その可能性がすでに市場に存在していることを示している」とした。

以下は同社アンケートに寄せられた自由回答の一部。

「新たな保護猫のお迎えやミルクボランティアなどやりたいので、３匹以上飼育できるところが望ましいです。できれば一戸建てを探しています」

「予定はまだまだ先ではありますが、猫４匹飼っているため多頭飼いでも大丈夫な物件があるのかを知りたいです」

「猫６匹飼育可能な物件を探しています」

「すぐに引っ越す予定ではないですが、１年以内くらいに猫の多頭飼いが可能な物件に引越したいと思っています。できれば和室がないお部屋でキッチンに仕切りがある、もしくは後付けでペットドアを取り付けできるレイアウトのある物件があれば良いなと思っています」

「猫が走り回れるような部屋があると嬉しいです」