プーチン大統領は、ロシアの祝日「祖国防衛の日」にあたる23日、ウクライナ侵攻に参加した軍の指揮官らに「ロシアの英雄」の称号を与える式典に出席しました。

ロシア プーチン大統領

「ロシアは未来のため、独立のため、真実と正義のために戦っている」

このように述べ、指揮官らを「真の愛国者だ」と称えました。

プーチン氏はこれに先立ち、ビデオメッセージも発表。侵攻で得た戦闘経験を活用して軍事力の強化を継続するとし、特に核戦力の発展が「最優先事項」だと強調しました。

プーチン氏はかねてウクライナ和平をめぐり、ロシア側の要求が認められないかぎり「武力で解決する」と主張していて、改めて強硬姿勢を示した形です。

ただ、その足もとでは「戦時経済」の勢いにも陰りが見え、人手不足などに伴うインフレもあって、今月発表された去年のGDPの伸び率は前年比プラス1％にとどまりました。

モスクワ市民は…。

モスクワ市民

「多くの輸入品が値上がりしています」

「生活が前よりも貧しく感じられます」

こうした中、ウクライナメディアは、次の三者協議が今週末にも行われる可能性があると伝えています。