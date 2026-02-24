「専門医を受診してください」。日本代表候補に選ばれた矢先、メディカルチェックの結果通知に書かれていたひと言で、バレーボール元日本代表・鍋谷友理枝さんの人生は激変しました。バセドウ病と診断され今年で14年。コート上で光を浴びる裏側で、彼女が向き合ってきた不安や苛立ちとは。病を抱えながら、現役選手として闘い続けた真実を伺いました。

【写真】入団2年目のころの鍋谷さん。当時からすでにバセドウ病と闘っていた（全10枚）

振り返ってみると、病気の兆しはあった

昨季で現役を引退した鍋谷さん。記者会見では感謝の言葉を述べ、最後は笑顔を見せた（写真：クインシーズ刈谷）

── 昨シーズン限りで現役を退かれ、現在はSVリーグ・クインシーズ刈谷のチームアドバイザーとして活動されています。選手時代との違いはありますか。

鍋谷さん：選手時代は自分自身にフォーカスしていましたし、自分のコンディションが第一で、余裕があれば周りのことも、という感じでした。ですがチームアドバイザーとなった今は選手の心理状況を考えたりプレーを見たり、物事を客観的に見る機会が多くなったので、現役のころとはガラッと変わりましたね。

── 鍋谷さんはご両親ともにバレーボール選手だったそうですね。バレーボール選手になることはご自身のなかでは自然な流れでしたか？

鍋谷さん：私は小学3年生からバレーボールを始めたんですが、気づいたときには体育館にいてボールを触っていたという感じでした。でも、もっと小さいころはモーニング娘。になるのが夢だったんです。ゴマキ（後藤真希）が大好きで、友だちとよく真似したりもしていましたね。

── 高校は強豪・東九州龍谷高（大分）でプレーされ、全国大会で優勝するなど輝かしい成績を残されています。

鍋谷さん：実は高校3年生のころにバレーを一度辞めようと思ったことがありました。キャプテンになって周りからの期待が大きなプレッシャーに変わって、その重圧に耐えられなくなってしまったんです。バレーを辞めて、地元（東京）に帰ることを考えたこともあったのですが、「ここで逃げてしまったらこれから先もずっと逃げることになるんだろうな」と思い、あともう少しだけ頑張ろうと、そのときは踏みとどまったんです。

── 高校卒業後、社会人になってすぐにバセドウ病に罹患していることが発覚しました。どのような経緯で病気がわかったのでしょうか。

鍋谷さん：振り返ってみると、高校時代に汗をかきやすかったとか、どれだけ食べても太らないという兆しはあったんです。でも当時はバレーボールに必死すぎて深刻にはとらえていませんでした。

病気がわかったのは高校を卒業してすぐのころでした。日本代表候補に選ばれてメディカルチェックを受ける機会があったんですが、血液検査の結果がよくなかったんです。「専門医を受診してください」という通知があったのですぐに病院を受診し、詳しい検査をしました。

病気がわかったのは社会人になったばかりのことだったのでショックでしたし、これからどうなるんだろうという不安な気持ちでしたね。いっぽうで、自分なりにいろいろと病気について調べて、「きっと大丈夫」「これからもっと活躍できるように頑張る」とポジティブに考えられていた部分もあったと思います。

テレビを見た母から「なんか目が出てない？」

── バセドウ病と診断後はどのように治療されたのですか。

鍋谷さん：すぐに薬を飲み始めました。ただ最初に処方された薬が合わず、蕁麻疹が出てしまって。薬を変えてようやく落ち着きました。甲状腺ホルモンに関する血液検査の数値も基準値ではありませんでしたが小康状態で、動悸や汗をかきやすいといった症状は多少ありましたが、目に見えるような体重減少も最初のころはなかったんです。

ただ2012年の末ごろに、テレビを見ていた母から「なんか目が出てない？」と電話があったんです。バセドウ病の治療で通っていた病院の先生に相談したら専門の先生を紹介すると言われ、検査した結果「甲状腺眼症」という病気が判明したんです。

── そう言われるまで鍋谷さん自身はあまり気にしていなかった？

鍋谷さん：母に言われるまではまったく気にしていなかったです。でもそう言われてからすごく気になってしまって。その後、目の突出も少しずつ目立つようになってきて、周りからも「目が落ちそうだよ」と言われることも増えて、少し不安になることもありましたね。

── 当時は病気のことを知らないとはいえ、周囲のなにげないひと言や心ない言葉に傷つくこともあったのではないでしょうか。

鍋谷さん：自分としては普通にリアクションしているつもりでも「目がでかい！」と言われ、当時は笑って受け流していましたけど、やっぱりショックだったし自分の顔ってやっぱりそうなんだ…と落ち込むことがありました。

そういうときは普段から何かが起こったときに相談していたのは家族だったんですが、とくに病気のことは自分の内側の問題ということもあって、友だちや同期にもさらけ出さず、すべて家族に話をして完結させていた感じでした。

バレーボールがやりたくてチームに入ったのに思うようにプレーができないときは苛立って、両親には「どうしてこんな身体なの？」と愚痴ることもありました。振り返ると、本当に酷な言い方をしていたと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、当時は弱音を吐けるのが父や母しかいなくて。それでも「あなたの身体がいちばんだから」とサポートしてくれたんですが、その言葉や後押しがなかったら、間違いなくバレーボールを続けられていなかったと思います。

基本的に外にいるときは「目がでかいよ！」と言われても「ありがとうございます～」と笑って返して、相手が不快な思いになるような態度はしないよう心がけていました。

バセドウ病と診断されて14年

チームメイトからお姉さん的な存在で親しまれた（写真：クインシーズ刈谷）

── その後、バセドウ病の治療とはどのように向き合われたのでしょうか。

鍋谷さん：甲状腺眼症は2013年に点滴で2回治療したんです。劇的によくなったわけではありませんが、治療のかいあって、目の突出も徐々に改善していきました。

バセドウ病が原因で2014年の春から夏にかけて体重が一気に10キロ落ちたことがあったんですが、ちょうど次のシーズンに向けてトレーニングの負荷をあげたい時期なのに体重は落ちるし、筋力もつかないし…という悪循環で苦しかったですね。

一気に体重が落ちたときは手術も視野に入れていたんですが、手術をするとなるとVリーグのオフシーズンの2015年5月あたりが最有力。手術をすれば薬を飲み続ける必要もなくなるのですが、その年は初めて日本代表に選ばれたこともあって、手術を選択せず投薬治療を続けながら様子を見ることにしたんです。病院の先生も私の意思を汲んでくださり、「じゃあ今回は薬を続けましょう」とサポートしてくださいました。

その後も定期的に通院をしながら、投薬治療を続けていました。バセドウ病とつき合いながら送った現役生活でしたね。

── 鍋谷さんが2012年にバセドウ病と診断されてから14年が経ちます。

鍋谷さん：今も3か月に1度の通院は今も続けていますが、薬自体は2024年6月ごろからお休みをしています。数値は安定していて、今は問題なくすごせているんです。バセドウ病とのつき合いも10年以上になるので、今となってはもう隣にいるのが当たり前。病院に通わないほうが怖いくらいです。

多分、体を酷使したらまだ現役でプレーし続けられたと思います。病気などいろいろなものとつき合いながら戦ってきたなかで、一度、気持ちをお休みさせてあげようと思い、引退を決断しました。バセドウ病とともにあった競技人生でしたが、「やりきった」と思える部分もあるんです。今は少し寂しさを感じますし、プレーしている選手たちの姿を見ると「いいな。バレーボール楽しそうだな」と思うことはありますが、最後は清々しい気持ちでしたね。

取材・文：石井宏美 写真：鍋谷友理枝