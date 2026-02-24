浅野ゆう子、長身の夫と並びアロハポーズ 夫婦でハワイ旅行を満喫「素敵 かっこいい」「楽しそう」 2017年に“熟年婚”
俳優の浅野ゆう子（65）が23日、自身のインスタグラムを更新。「夫と…Hawaii に行って来ました」「忍ちゃん Michelle ちゃん親子と4人でゴルフへ」と明かし、夫＆友人との記念ショットを披露した。
【写真】「楽しそう」「素敵 かっこいい」長身の夫＆友人と並びアロハポーズを決める浅野ゆう子
夫は赤いシャツ×白のパンツ、浅野はミニ丈×ニーハイソックスで決めた黒のゴルフウェア姿でアロハポーズ。浅野は身長167センチで夫の長身が際立っている。
久しぶりのゴルフでは「大振り」が目立ったようだが、「とても良い気持ちの良いお天気で 開放感たっぷりで」と充実した時間が過ごせたことを伝えた。
コメント欄には「ゆうこさん素敵 かっこいい」「ハワイでのゴルフ良いですね」「楽しそうです」「うらやましい〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
浅野は57歳だった2017年の年末、同世代の一般男性と熟年婚。「お互いこの年齢で…とも思いましたが、この年齢だからこそ、互いの健康に気遣いつつ、寄り添いながら穏やかに、これからの人生を歩んでいこうと決めました」と思いを明かしている。
