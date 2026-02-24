「100歳まで生きたいとは思わない」。今年還暦を迎える鈴木保奈美さんは、驚くほど軽やかにそう語ります。3人の娘を育て上げ、ひとりの女性として新たなステージに立つ今、彼女の頭をよぎるのは「人生の引き際」と、遺される家族への想いでした。彼女が娘たちのためにと準備し始めた、意外な「終活」の中身とは。合理的で、かつ愛に満ちた「保奈美流」の人生の整え方に迫ります。

人生は何が起こるかわからない。できるうちに自分から動く

── 鈴木さんはここ数年のインタビューで「自分で動かずにいると、あっという間に人生が終わっちゃう」といったことをお話しされています。自分の人生の残り時間のようなものをなんとなく意識することはありますか？

娘さんは3人とも成人に。「娘たちとバーで飲んだ。よくぞここまで生きて大きくなってくれました」と投稿したときの1枚

鈴木さん：残り時間という意識は特にないのですが、40代のころに、年上の女性の知人がご病気をされたんです。私はまたそのうち会えるだろうと思っていたのですが、その方が急に亡くなってしまって。「あの電話が最後だったなんて…」と呆然としました。「人って、こんなに急にいなくなっちゃうんだ」と痛感して、私にとってはかなりショックな出来事でした。

でも、この出来事だけではなく、年を重ねていろいろな経験をするうちに「人生はどんどん動いていく。何が起こるかわからない」と思うことが増えてきて。だから、できるうちにやりたいことに挑戦しなくては、と考えるようになりました。

── それが鈴木さんにとっては、たとえば舞台だった？

鈴木さん：そうですね。舞台は30代のときに一度出させていただいたんですが、当時はおもしろさがピンと来なかったこともあって、その後、出演する機会がなかったんです。でも、ドラマなどで共演する俳優さんには舞台出身の方が多いので、誘われて40代から舞台を観に行くようになって。いろいろ観たら、すごくおもしろかったんですよね。それで「私も出てみたい！」と。





ただ同時に「待っているだけじゃ、誰も呼んでくれない」とも感じたんです。私がいくらやりたいと思っていても、何もしなくてはお声がかからない。「どうすれば舞台に出られるんだろう？」というのはすごく考えました。本当に、イチからのスタートでしたから。

── たしかに、鈴木保奈美さんといえばドラマ、というイメージです。

鈴木さん：そうみたいですね。だから、撮影現場でお会いする俳優やスタッフの方に「舞台にはどうやったら出られるんですか？」と聞いてまわりました。「なんでそんなこと聞くんですか」って笑われたこともあります。それでも、「チャンスがあったらぜひ、私を使ってください」とお願いしてみたりして。もちろんそれだけで仕事が決まるわけじゃないのですが。少しずつでも自分から動いて、いろんな方とお会いするたびにお話しすることを積み重ねて、今に至ります。

自分と同年齢の「霊魂」を演じることになり

── 今年春に開幕予定の舞台『汗が目に入っただけ』では、「還暦目前で突然亡くなった母親」で霊魂という、難しい役柄を演じられるそうですね。

鈴木さん：冒頭から亡くなっている役は初めてなんです。だから壁を抜けたり浮かんだりとか、普通の人間にはできないことをやってみたいなと思っています（笑）。

舞台『汗が目に入っただけ』では還暦目前で亡くなった母親役を演じる鈴木保奈美さん

── 鈴木さん自身もプライベートでは3人の娘さんのお母さんです。本作は、母の死で残された家族が葬儀の方法で揉めに揉める抱腹絶倒コメディだそうですね。ご自身と重なる部分や思いはありますか。

鈴木さん：家族の死って、人生でそこまで何度も経験しないですよね。私自身、祖父母が亡くなったときはまだ子どもで、お葬式に連れていかれる立場だったので、葬儀をどう執り行うかなんてことはちゃんと経験していないんです。

でも、どの家庭にも必ず起こることですから。家族の死を経験した周りの友人に話を聞くと皆「大変だった」と言います。だから私も、いきなり亡くなっても家族は困らないように、ちゃんとしておかなきゃと。

── ちゃんとする、というのは？

鈴木さん：突然残された家族が「どうしよう、いろんなことがわからない」とならないように、たとえば「パスワードはこれです」と書いておくとか、部屋を片づけておくとか。いざというときのために、そういう準備はしておこうと思っています。

周りに迷惑をかけずに楽しんで人生を終わりたい

── 鈴木さん自身も今年の8月で実際に還暦を迎えられます。還暦や60歳という数字に対してはどんな思いがおありですか。

鈴木さん：なんでしょうね…実のところ、あまり深くは考えていないんです。こうやって世間の方々から「還暦」といわれるので、なんだか自分も意識しなくちゃいけないのかな、という感じで。年齢って結局は、ずっと地続きだと思うんですよ。私は今59歳ですが、去年は58歳で、その前は57歳だったわけで。自分の中ではずっとつながってきているので、なにかが急に変わるわけでもないんです。ただ「還暦なので…」というと、たとえばお休みをいただいたり、友達と集まる言い訳になるかなぁ、というくらいの感覚ですね。

── そうなんですね。鈴木さんご自身は「何歳まで生きたい」といった願望はあるのですか？

鈴木さん：いえ、「なにがなんでも長生きしなければ！」とかは思わないです。周りに迷惑をかけずに、自分が元気で楽しんで人生が終わったら、まあいいかな。あんまり、人のお世話にならないようにしたいと思ってるんですよね。

── わりとあっさりと。

鈴木さん：自分のことに関しては、あっさりしてるかも。人間、死なない人はいませんから。ちなみに、私の母は私と同じ干支で、今年7周り目なんですが、元気で楽しく生きていて。あんなふうに年をとれたらいいなとは思います。でも、数字で「何歳まで生きていきたい！」とかは考えてないです。

だって「何歳まで現役でいたい」とか、考えられます？私は、生物の死はみんな順番にやって来るものだから、あらがっても仕方ないなと思ってるんです。ただ、いろんなお仕事をやりかけのままだと、本当に周りにご迷惑をかけてしまうので、そうではない形で幕を閉じられれば最高だなと思います。



40代から舞台に出演するために自分にできることを実行したという、パワフルな鈴木さんは、プライベートでも学びに貪欲。中1のころから毎年欠かさず大学受験の英語の共通テストに挑戦しているというから驚きです。「最近根気が続かなくなってきた」と嘆きながらも、「ほかにも学びたいことがたくさんあるんです」と話してくれました。

