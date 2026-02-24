３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む侍ジャパンが２４日、宮崎強化合宿を打ち上げた。合宿序盤には松井秀喜さんの来訪、終盤にはメジャー組の菅野智之投手、菊池雄星投手の合流もあり、合宿地は連日ファンでにぎわった。パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして全日程に参加。多くの知見をチームに還元し、連覇へ向けて収穫を得た１１日間となった。

国内組中心の合宿は、さながら“ダルビッシュ・キャンプ”となった。それほど存在感とカリスマ性は群を抜いていた。昨年１０月に右肘手術を受け、今季は全休。ＷＢＣ出場はかなわなかったが、井端監督のオファーを快諾して宮崎合宿にアドバイザーとして異例のフル参戦を果たした。前回２０２３年大会に出場して精神的支柱にもなったレジェンドは「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたら」と、初日から多くの選手に寄り添ってＷＢＣ球への対応などをアドバイスした。

今大会で採用されるピッチクロック（投球間隔の時間制限）、ピッチコム（バッテリーのサイン伝達機器）を巡っては、ダルビッシュからサインに首を振らない、投手はサインを出す−などの対策が提示され、対策を急いだ。一方で、２３日の壮行試合（ソフトバンク戦）では打者では佐藤輝、投手では高橋宏がピッチクロック違反。井端監督は「秋の強化試合よりは、だんだん良くなった」と一定の手応えを口にしたが、本大会までにさらなる対応が必要となった。

壮行試合では、２２日の初戦で１３得点を挙げた打線が、翌２３日にはソフトバンク投手陣の力ある投球の前に２安打完封負けと沈黙。外国人に多いパワーピッチャーへの対応に一抹の不安を残し、井端監督は「「メジャーの審判の方は若干高めを（ストライクに）取るので、その対策はこれからしていかなきゃいけない」と課題を口にした。投手は救援陣に故障者が相次ぐ中、井端監督は２３日の壮行試合でサポートメンバーを先発投手として起用。本職が先発の投手にリリーフを経験させる準備を施した。

侍ジャパンは３月６日に初戦となる１次ラウンド・台湾戦（東京ドーム）に向け、今後は名古屋で壮行試合２試合、大阪で強化試合２試合を予定。２７、２８日はバンテリンドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」（対中日）に臨む。名古屋では大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚が合流予定となっている。

◆宮崎合宿１１日間プレーバック

▽１４日 井端監督のオファーを受けて激励に訪れた松井秀喜さん、アドバイザーを務めるダルビッシュの来訪でフィーバーに。ダルは早速投手陣に助言

▽１５日 松井さんが２日連続で激励。森下らにアドバイス。ネットフリックススペシャルサポーターの二宮和也も登場

▽１６日 休養日に伊藤ら５選手が休日返上練習

▽１７日 ネトフリスペシャルサポーターの渡辺謙が合宿地に。大勢はダルからスライダーに関する助言を得る

▽１８日 ダルがピッチクロック、ピッチコム対策として、サインに首を振らない、投手がサインを出すなど対策に伝授

▽１９日 栗山前監督が激励訪問。三塁の佐藤輝が右翼、森下の中堅をテスト

▽２０日 休養日。米国で松井裕樹が負傷

▽２１日 １７、１９日に続く非公開練習。松井が出場辞退を申し入れたことが判明

▽２２日 ソフトバンクと壮行試合で１３得点。佐藤輝、森下、坂本の阪神勢で１１打点。メジャー勢の先陣を切って菅野、菊池が合流

▽２３日 ソフトバンクとの壮行試合に２安打完封負け。投打でピッチクロック違反も

▽２４日 打ち上げ。アドバイザーのダルは合宿にフル参戦