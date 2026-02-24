【参戦】話題のぷっくりシールがあの家具屋さんからも⁉ -「デコホームからも出てるwwww かわいいんだけどwwww」「ニトリ参戦!って感じでおもろい」と話題
大人気のぷっくりシール。ついに、「ニトリ デコホーム」からも登場です!!
3月発売予定!ぷっくりシール📣
デコホームからぷっくりシールが新登場✨
全4種のデザインをXにて先行公開!
お楽しみに🐈⬛🍧
【種類】
・デコネコ
・デコネコスイーツ
・シマエナガ
・シマエナガスイーツ
【発売時期】
3月中旬〜下旬予定
(@decohome_nitoriより引用)
ニトリ生まれのインテリア雑貨ブランド「デコホーム」が、まさかぷっくりシールに参戦するとは。しかも、全部かわいい!!
ラインアップは「デコネコ」「デコネコスイーツ」「シマエナガ」「シマエナガスイーツ」の全4種。SNSでは、「デコホームからも出てるwwww かわいいんだけどwwww」「めっちゃほしい、猫好きにはたまりません」「ニトリまで… シマエナガ可愛い」「ニトリ参戦!って感じでおもろい」と話題となっています。
価格は1枚499円。店舗では1点からの販売、ニトリネットではセットでの販売になるそうです。3月中旬から発売予定となっていますので、公式をフォローの上、続報を楽しみにお待ちください!
／3月発売予定！ぷっくりシール📣＼デコホームからぷっくりシールが新登場✨全4種のデザインをXにて先行公開！お楽しみに🐈⬛🍧【種類】・デコネコ・デコネコスイーツ・シマエナガ・シマエナガスイーツ【発売時期】3月中旬〜下旬予定#シール #シール帳 #シール交換 pic.twitter.com/UN0MPZ1g0J- ニトリ デコホーム |インテリア・雑貨 (@decohome_nitori) February 18, 2026
