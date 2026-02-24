¡Ú´ÚÎ®¡ÛLE¡¡SSERAFIM¡ÖSmart¡×¡¢Spotify4²¯ºÆÀ¸ÆÍÇË
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë3ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSmart¡×¤¬21Æü¡¢Spotify¤ÇÎß·×4²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£4²¯Ä¶¤¨¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×4¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡ÖSmart¤Ï¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Ç¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀûÉ÷Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¡Ø·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¡¡»ä¤Ï¥Á¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ê¥®¡Ù¤Ê¤É¤Î²Î»ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤ËÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¸å¡¢1Ç¯¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤µ¤é¤Ë1²¯²ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖANTIFRAFIM¡×¤¬6²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢16¶Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î14¡Á16Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSUMMER SONIC 2026¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢K¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÍ£°ì¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£