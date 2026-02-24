BTS・V、日本の美容整形医が「国宝級イケメン」と絶賛！キュートとハンサムの完璧な調和に注目

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが日本の美容整形医による顔分析で「伝説的かつ国宝級のビジュアル」という評価を受けた。

最近、日本の美容外科医は、SNSを通じて、Vの顔について「可愛らしさとかっこ良さが完璧に調和した顔」と言及した後、柔らかな輪郭と鼻先の形を挙げ、「何より視線を奪うのは目だ」と強調した。

【写真】V、韓国の美容整形医も太鼓判「ビジュ1位」

2023年には、日本の美容整形医がVの輪郭を「完璧なEライン」と評価し、「Vのような完璧なフェイスラインを作るためには、4000万円相当の費用が必要だ」という説明を付け加えた。

（写真提供＝OSEN）V

また、アメリカでは、顔分析を行うチャンネル「Qoves Studio」が、Vの魅力として、かなり対称的な顔、濃い眉と長いまつ毛、くっきりとした顎のライン、厚みのある唇などに言及した事例も話題になった。

ただ、こうした分析やランキング、費用の試算は、あくまで特定のメディアやチャンネルの解釈と観点から出された評価である。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。