¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿ºÊSHIHO¤Ë¤â¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ä½©»³À®·®¡¢Ì¼¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê14¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È»Ñ¸ø³«¡ª
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©»³À®·®¡Ê¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
½©»³¤Ï2·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ¼¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï»Å»ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©»³À®·®¡¢SHIHO¤È¤Î¡ÈÎ¥º§¡É¤Ï¡ÖËè²ó¹Í¤¨¤ë¡×
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹½©»³¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤Ï¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡È±»Æó¤Ä¡É¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ëÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÉãÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½©»³¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ¼¤ÎÌÌÅÝ¤ò°ì¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ë¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÊ¤ÎSHIHO¡ÊÌðÌî»ÖÊÝ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È°¦¾ð¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
½©»³¤Ï2009Ç¯¤ËÌðÌî»ÖÊÝ¤È·ëº§¤·¡¢Ì¼¤Î¥µ¥é¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£ºÇ¶á¤ÏÊ£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö4¥«·î¤Ë°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉÔÃçÀâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë