スタバ新作「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」あられが華やか、家族みんなで飲みたい一杯
【モデルプレス＝2026/02/24】スターバックス コーヒー ジャパンでは初となるひなまつりを祝うビバレッジ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、2026年2月27日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。
「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、白桃と桜の風味が重なるボディに、香川の伝統的な祝い菓子であるおいり風の3色あられをトッピングした、春の訪れと子どもの成長を祝う特別な一杯。
カップの底にミルクプリンと白桃ジュレを重ね、とろっとした白桃の味わいのボディに、優しい甘さのサクラソースを合わせている。上品な白桃の味わいはそのままに、ひなまつりらしい華やかな彩りを重ねた。家族みんなで楽しめるようショートサイズ限定で展開する。
同日より、ティータイムを彩る「アールグレイ バスクチーズケーキ」も新登場。なめらかなアールグレイバスクチーズ生地に、大麦入りのビスケット生地を合わせ、ザクッとした食感のコントラストがチーズのコクを引き立て、口の中に心地よい紅茶の余韻が広がる。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞638円 ＜店内利用の場合＞650円
＜持ち帰りの場合＞510円 ＜店内利用の場合＞520円
販売期間：2026年2月27日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
取扱店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)
