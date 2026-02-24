※画像はイメージ／提供写真

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/24】スターバックス コーヒー ジャパンでは初となるひなまつりを祝うビバレッジ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、2026年2月27日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。

【写真】スタバ、春は“さくらと白桃”を気分で楽しむ！新作フラペチーノ・ラテ・ソーダ試飲レポ

◆スタバ、初のひなまつりを祝う新作


「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、白桃と桜の風味が重なるボディに、香川の伝統的な祝い菓子であるおいり風の3色あられをトッピングした、春の訪れと子どもの成長を祝う特別な一杯。

カップの底にミルクプリンと白桃ジュレを重ね、とろっとした白桃の味わいのボディに、優しい甘さのサクラソースを合わせている。上品な白桃の味わいはそのままに、ひなまつりらしい華やかな彩りを重ねた。家族みんなで楽しめるようショートサイズ限定で展開する。

◆紅茶派に嬉しい新作フード「アールグレイ バスクチーズケーキ」


同日より、ティータイムを彩る「アールグレイ バスクチーズケーキ」も新登場。なめらかなアールグレイバスクチーズ生地に、大麦入りのビスケット生地を合わせ、ザクッとした食感のコントラストがチーズのコクを引き立て、口の中に心地よい紅茶の余韻が広がる。（modelpress編集部）

■ひなまつり フラペチーノ（R）ショートサイズ


＜持ち帰りの場合＞638円　＜店内利用の場合＞650円

■アールグレイ　バスクチーズケーキ


＜持ち帰りの場合＞510円　＜店内利用の場合＞520円

販売期間：2026年2月27日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
取扱店舗：全国のスターバックス店舗　(一部店舗を除く)

【Not Sponsored 記事】