¾®Åç½¨É×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡× ÇÐÍ¥¥¦¥É¡¦¥¥¢¤òÄÉÅé
¾®Åç½¨É×¤Î±¦Ç¾¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¡á¡û¡û¡û¡û⚫︎¤òÆü¾ï¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤òº¸Ç¾¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¹Í»¡¡õ±þ±ç¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾®Åç½¨É×¤Îan¡¾an¡¾an¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¡û¡û¡û¡û⚫︎¡×¡£Âè35²óÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡ÊOne and Only¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¡ÊOne and Only¡Ë
ºòÇ¯¤Î11·îËö¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¦¥É¡¦¥¥¢¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï±Ç²è³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤«¤é¥¢¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡¢Bµé±Ç²è¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢SF¡¢¥Û¥é¡¼¤òÌä¤ï¤º280ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÃË¼ß¡¢¥É¥é¥¥å¥éÇì¼ß¡¢¥¸¥¥ëÇî»Î¡¢ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢°Ëâ¡¢¥Ò¥È¥é¡¼ÁíÅý¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÇÛÌò¤ËÄ©Àï¡¢±Ç²è³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ëÂÀ×¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡Ë¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¡¢ËÍ¤Ï¡ØDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH¡Ù¡Ê2025¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØOD¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½Õ¤Ë¤Ï¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÇÛÌò¤â¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¡ØOD¡Ù¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¸õÊä¤ÎË¿Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³¡¢½Ð±é¼Âà¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»ö¾ð¤Ç½Ð±é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯7·î¡£ËÍ¤Ï¡¢¡ØDS2¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Î»£±Æ¤Ç¥í¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÊþÍ§¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç²ñ¿©¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À°Õ¸«¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¦¥É¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á»Ï¤á¤¿¡£
¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¸å¤Ë¥¦¥É¤µ¤ó¤«¤é²÷Âú¤ÎÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¡£¥¦¥É¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÃíÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡ÈHideo¡É¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡É¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¡£
8·îËö¡¢Æ±¤¸¤¯¡ØOD¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥·¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¡ÊÃí1¡Ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¥¦¥É¤µ¤ó¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¤Î¸å¤Ï¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈËèÈÕ¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÄ°¤¤¤¿¡£Ì¾ºî·²¤Îµ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¿ô¡¹¤òÄ°¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤Î60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È²÷¤¯½Ë¤Ã¤Æ¤â¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤È°©¤¦»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë³¼¹ü¤Î»ØÎØ¤òÄº¤¤¤¿¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤¬½»¤à¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¼«Âð¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¼«Âð¤ÇºÆ²ñ¤Î´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¸å¡¢¡ØOD¡Ù¤Î¿ÊÄ½Êó¹ð¤ò¤·¡¢Èà¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç²ñ¿©¤ò¤·¤¿¡£¥¦¥É¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢·î°ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¡ØOD¡Ù¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢2024Ç¯º¢¤Ë¤Ï±éµ»¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SAG-AFTRA¡ÊÃí2¡Ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬1Ç¯¶á¤¯Ä¹°ú¤¡¢¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜ»£±Æ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÅÂ¥¥á¡¼¥ë¤¬ÉÑÈË¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯9·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊÃí3¡Ë¡£ËÍ¤Ï¡¢Ms.PRADA¤Ë°©¤¦¤¿¤á¡ÊÏ¢ºÜÂè31²ó»²¾È¡Ë¤Ë¥ß¥é¥Î¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤â¡ÖBottega Veneta Spring/Summer 2026 Show¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥ß¥é¥Î¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢Îã¤Î»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢°©¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¦¥É¤µ¤ó¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡È¥¦¥ÉÀá¡É¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡ØOD¡Ù»£±Æ¤ÎºÆ³«¤òÌóÂ«¤·¤Æ¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¦¥É¤µ¤óºÇ¸å¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥¦¥É¤µ¤ó¤ò¸«¤¿ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯1·î26Æü¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ÎÍ½Äê¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤ÎéÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô¼î¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÏSanta Monica Blvd¤Ë¤¢¤ëHollywood Forever Cemetery¡£¤³¤³¤Ï¡¢²ÐÁò¾ì¤äÁòµ·¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä±Ç²è¾å±Ç²ñ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¡£
¿ÈÆâ¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô50¿ÍÄøÅÙ¤Î¸·¤«¤Ê¹ðÊÌ¼°¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÒ»Õ¤Î°§»¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ä¤¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ñ¾ì¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¡¢Í§¿Í¡¢ÎÙ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»²Îó¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥ÄëÂ¤ê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä»þÂå¤«¤é¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¯»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥É¤µ¤ó¤ÎÅÁÀâ¤ò¶¦Í¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¡£ËÍ¤âÅÐÃÅ¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÍ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢¼Âà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Êý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥É¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤ë¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å±ÇÁü¡ÈOne and Only¡É¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¼ã¤Æü¤Î¥¦¥É¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¤Î¥¦¥É¤µ¤ó¡¢¥é¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥È¥ê¥¢¡¼¤ä¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥©¡¼¥¯¡¢¥¬¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¤Ê¤É¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡£ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤ÎÃæ¡¢ËÒ»Õ¤ÎÄù¤á¤Î°§»¢¤ÇÂè°ìÉô¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤Î¡È¹üÄÛ¡É¤ò¾è¤»¤¿ÎîÛÍ¼Ö¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤àÎîÛÍ¼Ö¤Î¸å¤ËÂ³¤¡¢ÅÅÆ°¥«¡¼¥È¿ôÂæ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»²Îó¼Ô¤ÏÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥»¥á¥¿¥ê¡¼¤ò²£ÀÚ¤ë¾®Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¿Ê¤à¡£¶Ã¤¯Äø¤ÎÀ²Å·¤ÎÃæ¡¢Êè»²¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÊè¾ì¤Ç¸«¤«¤±¤ëÉ÷·Ê¤È¤Ï¼ñ¤¬°ã¤¦¡£Êè¤ÎÁ°¤Ç¥·¡¼¥È¤ò¹¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê´²¤¤¤ÀÉ÷·Ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤Èø¤ò»ý¤Ä¹¦¿ý¤¬»²Îó¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤é¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëñ¥ÁÖ¤È¡£Èþ¤·¤¤Èø¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÍº¤À¤±¡£¥¦¥É¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡© »²Îó¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¦¿ý¤é¤·¤¤¡£ÎîÛÍ¼Ö¤ÏÊèÃÏ¤ÎºÇ¤â·Ê´Ñ¤Î¤è¤¤Garden of Legends¶è´Ö¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤¤ÃÓSylvan Lake¤ÇÄä¤Þ¤ë¡£¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥Æ¥ó¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²Îó¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£°ä³¥¤ÎËäÁò¼°¤ò¸«¼é¤ë¡£ºÆ¤Ó¡¢ËÒ»Õ¤«¤é¤Î½ªÎ»¤Î°§»¢¡£»²Îó¼Ô¤Ï¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¡¢ÊèÀÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ª²Ö¤ò¤¿¤à¤±¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¡£
ËÍ¤Ï¿ô¼î¤ò°®¤êÄù¤á¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ËÍ¤âÃÎ¤êÆÀ¤ëÈÏ°Ï¤Ç°§»¢¤ò¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¥°¡Ù¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥¹´ÆÆÄ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¦¥É¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øº£ÅÙ¡¢Hideo¤Î¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¡ª ¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¤Ìò¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¥¦¥É¤Î²È¤Ø¤¤¤¯ÅÙ¤Ë¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ëý¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
ËÍ¤Ï¡¢³¼¹ü¤Î»ØÎØ¤ò»Ø¤«¤é³°¤·¤Æ¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤Õ¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£Áò¼°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¤Î¡ÈÈþ¤·¤¤³¨¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÍ¤é¤Ë¡È±Ç²è¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ãí1:¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥·¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
Ãí2:SAG-AFTRA¡¡Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¡¦ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª·Ý½Ñ²ÈÏ¢ÌÁ¡ÊScreen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists¡Ë¤ÎÎ¬¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥ÓÇÐÍ¥¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡£
Ãí3:¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç2·î¤È9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢À¤³¦»ÍÂç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
º£·î¤ÎCulture Favorite¾®Åç½¨É×
¤³¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡¡1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£1987Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥ë¥¹¥²¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥²¡¼¥à¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò»¾¤¨¤é¤ì¡¢BAFTA¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤ä¿äÁ¦Ê¸¤âÂ¿¿ô¡£¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤â¡¢ÁÏºîÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦ÆâÅÄ¹ÉÎÑ¡ÊThe VOICE¡Ë
anan 2484¹æ¡Ê2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê