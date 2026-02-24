【ダンツフレーム】 2027年1月 発売予定 価格：26,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「ダンツフレーム」を2027年1月に発売する。価格は26,800円。

本製品は、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より、「ダンツフレーム」が勝負服「まんなか◎スポットライト」を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

大きく腕を伸ばしたストレッチポーズでレース前のひとときやトレーニング中のワンシーンを切り取ったかのような自然体の魅力を表現しており、しなやかにひねられた腰のラインや安定感のある脚部のボリューム感、流れる尻尾などによって健康的で躍動感のあるシルエットを生み出している。

スポーティーな勝負服はピンクを基調とした配色と立体的な造形で再現し、ショートパンツやレギンス、スニーカーに至るまでアスリートらしいアクティブさと可愛らしさを兼ね備えた仕上がりとなっているほか、袖口やベルト周りの細かな装飾は素材による質感差のも丁寧に作り込むことで全体の情報量を高めている。

表情は差し替えパーツにより変更可能で、穏やかな笑顔とウィンクの表情を切り替えることでダンツフレームの明るく親しみやすい一面を楽しむことができるほか、専用台座はダンツフレームに縁のあるピクトグラムを配置したデザインとなっており、展示した際にキャラクターの個性が一層際立つ。

「ダンツフレーム」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 280mm

(C) Cygames, Inc.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。