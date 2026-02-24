前日はダウンコートが不要なほどの陽気

ボルボのコンパクトSUV、『EX30』に雪上で試乗する機会を得た。

場所は新潟県の上越妙高駅を起点とした周辺の公道。当日は雪が舞ってはいたものの、前日はダウンコートが不要なほどの陽気だったそうで、路面はほぼドライ。時おり凍っている程度であった。



『ボルボEX30ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス』に雪上で試乗。 平井大介

EVであるEX30は、シングルモーターの後輪駆動、ツインモーターの全輪駆動というふたつのパワートレインを用意する。念のため日本での現行モデルラインナップをおさらいしておこう。

1：EX30プラス・シングルモーター/航続距離390km/価格479万円

2：EX30プラス・シングルモーター・エクステンデッドレンジ/560km/539万円

3：EX30ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ/560km/579万円

4：EX30ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス/535km/629万円

5：EX30クロスカントリー・ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス/500km/649万円

1のみがLFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーを搭載し、航続距離短め&価格抑えめという仕様。今回試乗したのは4のツインモーターモデルだ。

せっかく妙高まで来たので何としても雪上を……ということで、用意された試乗ルートに従い、山道を目指すこととした。なおタイヤは横浜ゴムのスタッドレス、『アイスガードG07』を装着。サイズは245/40R20であった。

クルマも身体の感覚も万全

EX30はほぼ全モデル試乗経験があり、シングルモーター（リストの3）は昨冬に同じ妙高の雪上で乗っている。その時はRWDということで不安もあったが、今回はAWD。雪道自体はこの1週間で既に2回走っており、クルマも身体の感覚も万全だ。

周辺の公道では、スタッドレスを履いている分だけロードノイズや硬さを感じる場面はあるものの、終始平穏なフィーリング。慎重に走っていることもあり、たまに通過する凍結路面も安定感を持って走行することができた。



タイヤは横浜ゴムのスタッドレス、『アイスガードG07』を装着。 平井大介

コンパクトカーではあるが車重1880kg（総重量は2155kg）ということで、足まわりを硬くする必要に迫られている。しかし逆にEVらしく重心が低く、しっとりとした高級感ある走りにも繋がっている印象。それは高速道路でも感じられ、氷点下の決して油断ならぬ路面ではあるが、引き続き安定感のある走行となった。

インターチェンジを降りてしばらく下道を走ると、ナビが細い脇道への左折を案内した。ようやく雪上に突入だ。

そこはいきなり登り道だったので、一旦停止からの前進を試みたところ、余計に踏みすぎたのか後輪がズルリと右に流れそうになった。すぐにアクセルペダルを戻し、仕切り直し。慎重に前進すると、EX30は難なく走り始めた。

だいぶ走った先でUターンする際、脇道の雪が少し深かったため同じような場面に遭遇したが、そこも難なく脱出。AWD、スタッドレスタイヤの組み合わせということもあり、雪道での実用性は問題なさそうだ。

右足のコントロールでスムーズな挙動

雪道の走りも終始安定したものだった。時おり滑る場面はあるが、クルマが何か制御しているのかどうかもわからないほど、自然なフィーリングだ。

回生ブレーキを強くし、いわゆるワンペダルモードにすると、雪道ではより走りやすくなった。道が狭く、強いブレーキングが必要な走り方をしていないこともあり、右足のコントロールだけで十分にスムーズな挙動を作ることができる。



雪道の走りは終始安定。フィーリングも自然だった。

平井大介

そこには正直、雪道であることを忘れそうなくらい安心感があり、さすがは北欧のクルマ、ボルボの面目躍如といったところだろう。

帰路も高速道路走行があったので、そこではドライビングモードの『パフォーマンス』を試してみた。スイッチをタッチするとクルマに鞭を入れたような『グン』という感触があり、そこから右足に少し力を入れると、さすがはツインモーターといった強烈な加速が出現した。

それは「おおっ」と思わず声が漏れるほどだ。正直、ジェントルな雰囲気であるEX30のキャラクターにあっていない気もするが、年に数回だけ『裏モード』の感覚で楽しむのは、大いにありだろう。

また、それを日常域では使わないまでも、いざとなったらそれだけの加速があるという精神的な余裕に繋がっているようにも思えた。

実はこの1年で5回目の試乗となるEX30だが、雪上試乗を終えて感じているのは、ツインモーターモデルであるAWDのオールマイティさ、万能さだ。ボディサイズがコンパクトということもあり、今回走行した狭い雪道でも不便に感じることはなく、走りは安定感と安心感に溢れる。

それは『自然体で乗れる』と書くのが一番しっくりくるものだ。1〜2名での用途が多い方にとってボルボEX30は、雪道での使用を前提に選んでもいいクルマだと感じた。