Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

22Æü¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢24Æü¤âÎ×»þµÙ¶È¤·¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

22Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·20¿Í¤¬¤ª¤è¤½6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á23Æü¡¢Î×»þµÙ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤­Â³¤­¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¤âÎ×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

25Æü°Ê¹ß¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢24ÆüÃæ¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£