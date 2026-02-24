ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年となります。木原稔官房長官は「いまだ和平が実現していないことは大変残念だ」とした上で、今後もウクライナを支援し、復興に取り組んでいく考えを示しました。

木原長官は24日の会見で、両国の戦闘が続く中、「未だ和平が実現していないことは大変残念だ」と述べました。その上で、「ウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だ。力による一方的な現状変更の試みを決して許すことはできないとの考えに変わりはなく、一日も早く公正かつ永続的な平和を実現することが重要だ。ウクライナの将来については、ウクライナの意思が最大限尊重されるよう、ウクライナを支えていくべきだ」と指摘しました。その上で、今後も国際社会と連携して、官民一体の復旧・復興支援を続けていくとしています。

一方、木原長官は、ウクライナとロシアの戦いをきっかけに、「各国が無人機の大量運用を含む新しい戦い方や、長期戦への備えを急ぐなど、安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に生じている」と指摘しました。こうした変化に対応するため、国家安全保障戦略などのいわゆる「安保3文書」の今年中の改定に向け、「大胆かつ新たな発想を持って検討を進めていく」としています。

さらに木原長官は、ウクライナ侵攻以降停滞しているロシアとの北方領土問題をめぐる交渉について、「事態の打開に向けてロシア側と粘り強くやり取りを続けていく」と述べています。