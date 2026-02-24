国会では、24日から高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まります。

トップバッターで質問に立つ中道改革連合の小川代表は「高市首相人気の高さに左右されず、野党第一党の矜持をもってただしていく」と意気込みを語りました。

中道改革連合・小川代表

「きちんと政権と対峙をし、そして厳しくお聞きすることはお聞きするという方針を貫きたいと思っています」

小川代表は来年度予算案について、年度内成立ありきで審議を強行することは許されないと主張しています。さらに、給付付き税額控除や消費税減税の実現に向け、超党派の「国民会議」での議論ではなく、全面公開の国会での議論を求めています。

その後、質問に立つ自民党の鈴木幹事長は「責任ある積極財政」に対し、どう持続可能性を確保するかをただします。

また、維新の中司幹事長は、衆議院の議員定数の削減や副首都構想などへの高市首相の姿勢を聞く予定です。

解散・総選挙が行われたことで、来年度予算案の審議は例年に比べて遅れています。ただ、審議時間をめぐって野党との折り合いはついておらず、年度内成立は見通せていません。与党側からは、与党の質問時間を大幅に削る案や夜間の審議を提案する声もあります。

「国民生活への影響」を理由にスピード感をもった予算審議を求める高市首相側と、熟議を求める野党側の攻防はさらに激しくなりそうです。