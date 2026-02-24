マンチェスター・シティ女子のMF長谷川唯による“超絶リフティング”が再び話題を呼んでいる。上半身がまったくブレず、ボールが無回転のまま足に吸い付くような魔法のタッチに、ファンからは驚きの声が殺到した。

【映像】長谷川唯の「無回転リフティング」

今年1月にも、試合前のウォーミングアップで見せたリフティングが『DAZN Women's Football』公式SNSに取り上げられ、世界中で大反響を呼んでいた長谷川。その独特で美しいボールタッチは「Yui Hasegawa Challenge」として他クラブの選手たちが真似するほどの一大ムーブメントとなっていた。

そんな中、『Manchester City Women』の公式Xは日本時間2月23日、「Iconic（象徴的）」という一言とともに新たな動画を投稿。前日に行われたシェフィールド・ウェンズデー戦（4−0で勝利）の試合前と見られる映像には、再び“あの”リフティングを披露する長谷川の姿が収められていた。

なでしこジャパン（日本女子代表）のキャプテンは、右足と左足で交互にボールを突き上げながら、上半身はまったくブレずにスムーズに前進する。ボールはまるで足に吸い付いているかのように制御され、回転も極端に少ないまま。本人は涼しい顔でリフティングを続けており、その技術の高さはまさに異次元だ。

この圧巻のウォーミングアップ映像に、日本人ファンもSNS上で大興奮。「マジでボールが回転してない」「ボールがほぼ回転しない」といった驚きの声に加え、「浮遊感すら感じるスムーズさと軽やかさ」「月面歩行してるみたいでええよな」「何回でも見てしまう」とその滑らかな動きを絶賛するコメントが相次いだ。

さらに、「蹴る、というより、足を添える感じ」「ボールを撫でるタッチってこういうことなんだろうなあ。凄すぎるわ」「これだけでお金が取れる」「練習でも魅せる」「翼くん！ボールは友達！」「Yui Hasegawa Challengeの本家」「やっぱり本人のやつは異次元」と極上のテクニックに酔いしれるファンが多かった。

3月1日に開幕する女子アジアカップのメンバーにも順当選出されている長谷川。世界トップクラスのテクニックを持つなでしこジャパンの主将は、アジアの頂点を決める舞台でどのようなプレーを見せてくれるのか。大きな期待が懸かる。

（ABEMA／海外サッカー）