野党幹部「高市政権批判しづらい」代表質問で国会論戦幕開け　中道・小川代表は首相に丁寧な国会審議求める

国会では、高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が24日午後から始まり、衆議院選挙後、初めてとなる国会論戦が幕を開けます。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

ある野党幹部は「高市政権と対峙（たいじ）しなければいけないが、なかなか批判もしづらい。国会論戦のスタンスが難しい」と漏らしています。

中道改革連合・小川代表：

第1党として厳しくお尋ねする。しかし、相手に対する敬意は忘れない。我が党のアイデンティティー、目指すべき国家観、国家像、これを明確にしていく。

トップバッターとして質問に立つ中道改革連合の小川代表は、高市首相に対して必要な審議を省いてまで新年度予算案の年度内成立に固執するべきではないと訴える考えです。

また小川氏は、高市首相が掲げる「責任ある積極財政」や「飲食料品の消費税2年間ゼロ」についても詳細をただす考えです。

さらに、給付付き税額控除などを議論する「国民会議」については設置の狙いを問う考えのほか、政治とカネを巡る問題や旧統一教会との関係についても追及する予定です。

代表質問は24日から3日間行われ、25日は議席を増やした参政党とチームみらいが衆議院で初めて質問に立つ予定です。