お土産が充実していると思う「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「七城メロンドーム」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「名称にある通り、メロンの産地です。メロンに関するお土産が豊富です。メロンジャムがおいしいです」（60代男性／新潟県）、「メロンを求めて訪れる方も多いですし、メロンを原料とした加工品も多く置いてあるのでお土産に最適だと思いました」（30代男性／福岡県）、「熊本の名産メロンを中心に新鮮な農産物や加工品が揃っており、地元色が強くお土産として選びやすい。季節ごとのイベントや試食もあり、楽しみながら選べる点が良い」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「高菜漬けや阿蘇産ミルクの加工品」（50代男性／岡山県）、「地元の農産物や肉、ビール、スイーツなど、阿蘇ならではの厳選アイテムが豊富に揃っているからです」（60代男性／愛知県）、「あか牛の精肉や加工品、ジャージー牛乳を使ったソフトクリームやお菓子が買え、またすごくおいしいから」（50代男性／大分県）といった声が集まりました。
2位：七城メロンドーム（菊池市）／45票熊本を代表するメロンの産地・七城町にある道の駅で、特産メロンを使ったスイーツや加工品が豊富。旬のフルーツを求めて訪れる観光客にも人気のスポットです。
1位：阿蘇（阿蘇市）／51票雄大な阿蘇山のふもとに位置し、乳製品やあか牛関連の商品など阿蘇ならではのお土産が充実。絶景とともに楽しめる観光拠点として、県内外から多くの人が訪れる人気の道の駅です。
