近藤春菜、43歳誕生日の最新ショット公開！ 「今日は真面目に語っちゃうけど」「きっと大丈夫だからね」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月23日、自身のInstagramを更新。43歳の誕生日を迎え、うれしそうな姿を披露しました。
【写真】近藤春菜の誕生日ショット
また「今日は真面目に語っちゃうけど、自分のSNSなのでいいか笑」と切り出し、「日々、いろんな方からあたたかい笑い声だったり、笑った！って、声をもらえたら本当に幸せで、それで私も元気をもらえています！」「生きてたら、いろいろあるけど、ハリセンボン見ていたら、なんか笑っちゃう。笑えちゃう。そんな人になれてたら嬉しいです」「いろいろ起こっても、きっと大丈夫だからね。一緒に笑い合っていきましょう！」と、ファンに向けて温かいメッセージをつづりました。
有吉弘行さんは「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」とコメント。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ハリセンボンとしても春菜さんとしても人として大好きです！」「春菜さん見てほっこりしてます」「いつも元気をくれてありがとうございます！！」などの声が寄せられました。
「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」近藤さんは「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！」と報告し、自身の写真を1枚載せています。誕生日仕様に飾り付けられた部屋で両手で「43」という数字を作り、カメラに向かって笑顔を見せる姿です。「無事にこうして、43歳を迎え、大好きなお仕事をできていること、幸せです」とのこと。
