お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月23日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えた最新ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：近藤春菜さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月23日、自身のInstagramを更新。43歳の誕生日を迎え、うれしそうな姿を披露しました。

【写真】近藤春菜の誕生日ショット

「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」

近藤さんは「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！」と報告し、自身の写真を1枚載せています。誕生日仕様に飾り付けられた部屋で両手で「43」という数字を作り、カメラに向かって笑顔を見せる姿です。「無事にこうして、43歳を迎え、大好きなお仕事をできていること、幸せです」とのこと。

また「今日は真面目に語っちゃうけど、自分のSNSなのでいいか笑」と切り出し、「日々、いろんな方からあたたかい笑い声だったり、笑った！って、声をもらえたら本当に幸せで、それで私も元気をもらえています！」「生きてたら、いろいろあるけど、ハリセンボン見ていたら、なんか笑っちゃう。笑えちゃう。そんな人になれてたら嬉しいです」「いろいろ起こっても、きっと大丈夫だからね。一緒に笑い合っていきましょう！」と、ファンに向けて温かいメッセージをつづりました。

有吉弘行さんは「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」とコメント。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ハリセンボンとしても春菜さんとしても人として大好きです！」「春菜さん見てほっこりしてます」「いつも元気をくれてありがとうございます！！」などの声が寄せられました。

「直美ちゃんの東京ドームライブ」

19日には相方の箕輪はるかさんと共に、渡辺直美さんの東京ドーム公演に出演した際の楽しそうな写真を公開しています。「直美ちゃんの東京ドームライブ、よき写真まだまだあるから、載せとこ　25日まで配信見られますので、ぜひ！！！」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)