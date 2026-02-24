『ドラゴンボールZ』×「丸亀製麺」コラボを最速レポート！ 「元気玉おむすび」や「ドラゴンボールうどーなつ」を実食
「丸亀製麺」は、3月3日（火）から、アニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。「丸亀製麺」とアニメ作品のコラボレーションは、なんと7年ぶり。今回クランクイン！トレンドは、試食会に参加。『ドラゴンボールZ』の世界観をモチーフにした商品を一足先にチェックしてきたので最速でレポートする。
【写真】 「元気玉おむすび」でかっ！ 『ドラゴンボールZ』コラボ商品食べてみた
■作中に登場する技や食べ物をイメージ
今回開催される「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」は、7つの企画が用意されている。まず紹介するのは、3種のコラボ商品。「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」は、その名の通りもっちもち食感のドーナツ「丸亀うどーなつ」でドラゴンボールを再現しており、食べる前に星型の砂糖菓子を自分でつけることで、7つのドラゴンボールが完成する。通常の5個入りから2個増えた7個入りで提供されるのもうれしいポイントだ。
担当者によると、ドラゴンボールの特徴でもある鮮やかなオレンジ色を再現するのに苦労したとか。にんじんペーストを混ぜ込んだ生地にチョコレートをコーティングした一品は、パリッとしたチョコレートの歯ごたえと生地のもっちりした食感の両方が楽しめる。
また、限定カップは2種類用意されており、3月3日（火）から3月16日（月）までの第1弾は神龍、3月17日（火）から4月6日（月）までの第2弾では孫悟空が描かれたオリジナルデザインで提供される。
さらに、1粒食べると10日しのげる“仙豆”をイメージした「仙豆風天ぷら」は、枝豆を天ぷら粉で揚げており、ほくほくとした食感とほんのりとした甘みがやみつきになる味わい。塩を振って自分好みの味に調整すると、よりおいしく食べられるだろう。
そして、孫悟空の大技“元気玉”にちなんだ「元気玉おむすび 半熟たまご入り」も見逃せない。150gの米で半熟たまごを包み、白ごまとすりごまをまぶして揚げたボリューム満点のメニューは、筆者の拳1つ分くらいある大きさと、ずっしりとした重さにびっくり！ 食べてみると、サクサクの衣の中で米がホロッとほどけ、中から黄身がとろーりあふれ出てきた。お好みで、だしの香りがふんわり広がる「天丼のたれ」をかけて味変するのもおすすめ。
お茶碗約1杯分の米が使用されているため、おむすび1個でお腹はかなり満たされる。うどんと一緒に食べるなら、家族や友人とシェアするのも良さそうだ。
■人気キャラがグッズに集結
加えて、キャンペーン期間中は、通常うどん1杯の注文につき1枚提供される「うどん札」も『ドラゴンボールZ』とのコラボ限定デザインに。キャラクターが大きく描かれた躍動感あふれる第1弾デザインと、キャラクターとアニメの名シーンを組み合わせた第2弾を合わせて全30種＋シークレット2種を展開。幅広い世代のファンを楽しませるラインナップがそろう。
また、うどん1杯と対象のコラボ商品を購入するとオリジナルクリアステッカーやオリジナルピックがもらえるノベルティプレゼント、口数に応じて、トートバッグやオリジナルうどん桶が抽選で当たるレシート応募キャンペーン、「『ドラゴンボールZうどん札』全30種＋シークレット2種」のセットが当たるSNSキャンペーンも実施。
それから、全国の「丸亀製麺」のロゴが「亀」を丸で囲んだ限定デザインとなり、店舗の掲示物に使用されるほか、新宿御苑前店が特別仕様のポップアップ店舗として営業。コラボロゴを使った看板や暖簾、コラボデザインの特別装飾を施した壁面の設置だけでなく、店内に孫悟空と悟飯の大型パネルなどを用意した、まさに『ドラゴンボールZ』一色の空間で食事が楽しめる。
おさらいすると、7つのコラボ企画は以下の通り。
其之一：全国の「丸亀製麺」がキャンペーン限定のロゴ＆名称に変更
其之二：『ドラゴンボールZ』の世界観が詰まったコラボ商品が登場
其之三：「ドラゴンボールZうどん札」を展開
其之四：うどん1杯と対象コラボ商品の購入でオリジナルノベルティグッズをプレゼント
其之五：オリジナルグッズが抽選で当たる「食べて叶える！レシート応募キャンペーン」
其之六：SNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」
其之七：「丸亀製麺」新宿御苑前店を特別仕様のポップアップ店舗として営業
【写真】 「元気玉おむすび」でかっ！ 『ドラゴンボールZ』コラボ商品食べてみた
■作中に登場する技や食べ物をイメージ
担当者によると、ドラゴンボールの特徴でもある鮮やかなオレンジ色を再現するのに苦労したとか。にんじんペーストを混ぜ込んだ生地にチョコレートをコーティングした一品は、パリッとしたチョコレートの歯ごたえと生地のもっちりした食感の両方が楽しめる。
また、限定カップは2種類用意されており、3月3日（火）から3月16日（月）までの第1弾は神龍、3月17日（火）から4月6日（月）までの第2弾では孫悟空が描かれたオリジナルデザインで提供される。
さらに、1粒食べると10日しのげる“仙豆”をイメージした「仙豆風天ぷら」は、枝豆を天ぷら粉で揚げており、ほくほくとした食感とほんのりとした甘みがやみつきになる味わい。塩を振って自分好みの味に調整すると、よりおいしく食べられるだろう。
そして、孫悟空の大技“元気玉”にちなんだ「元気玉おむすび 半熟たまご入り」も見逃せない。150gの米で半熟たまごを包み、白ごまとすりごまをまぶして揚げたボリューム満点のメニューは、筆者の拳1つ分くらいある大きさと、ずっしりとした重さにびっくり！ 食べてみると、サクサクの衣の中で米がホロッとほどけ、中から黄身がとろーりあふれ出てきた。お好みで、だしの香りがふんわり広がる「天丼のたれ」をかけて味変するのもおすすめ。
お茶碗約1杯分の米が使用されているため、おむすび1個でお腹はかなり満たされる。うどんと一緒に食べるなら、家族や友人とシェアするのも良さそうだ。
■人気キャラがグッズに集結
加えて、キャンペーン期間中は、通常うどん1杯の注文につき1枚提供される「うどん札」も『ドラゴンボールZ』とのコラボ限定デザインに。キャラクターが大きく描かれた躍動感あふれる第1弾デザインと、キャラクターとアニメの名シーンを組み合わせた第2弾を合わせて全30種＋シークレット2種を展開。幅広い世代のファンを楽しませるラインナップがそろう。
また、うどん1杯と対象のコラボ商品を購入するとオリジナルクリアステッカーやオリジナルピックがもらえるノベルティプレゼント、口数に応じて、トートバッグやオリジナルうどん桶が抽選で当たるレシート応募キャンペーン、「『ドラゴンボールZうどん札』全30種＋シークレット2種」のセットが当たるSNSキャンペーンも実施。
それから、全国の「丸亀製麺」のロゴが「亀」を丸で囲んだ限定デザインとなり、店舗の掲示物に使用されるほか、新宿御苑前店が特別仕様のポップアップ店舗として営業。コラボロゴを使った看板や暖簾、コラボデザインの特別装飾を施した壁面の設置だけでなく、店内に孫悟空と悟飯の大型パネルなどを用意した、まさに『ドラゴンボールZ』一色の空間で食事が楽しめる。
おさらいすると、7つのコラボ企画は以下の通り。
其之一：全国の「丸亀製麺」がキャンペーン限定のロゴ＆名称に変更
其之二：『ドラゴンボールZ』の世界観が詰まったコラボ商品が登場
其之三：「ドラゴンボールZうどん札」を展開
其之四：うどん1杯と対象コラボ商品の購入でオリジナルノベルティグッズをプレゼント
其之五：オリジナルグッズが抽選で当たる「食べて叶える！レシート応募キャンペーン」
其之六：SNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」
其之七：「丸亀製麺」新宿御苑前店を特別仕様のポップアップ店舗として営業