昭和の名曲『想い出がいっぱい』を双葉湊音に歌ってもらった！ “青春系”音声合成ソフトによるアカペラカバーが胸にしみる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【双葉湊音】想い出がいっぱい【アカペラカバー曲】』というmokhaさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

mokhaです。 バミちゃんお誕生日おめでとう！

【双葉湊音】想い出がいっぱい【アカペラカバー曲】

音声合成キャラクター「双葉湊音（ふたばみなと）」が、昭和の名曲『想い出がいっぱい』をアカペラで歌う動画が公開されています。

双葉湊音は、ガソリンアレイが2022年に発表した“青春系”音声合成ソフトキャラクター。ストレートで芯のとおった、美しいクリアボイスが特徴です。設定上でも15歳。青春真っ只中の世代となっています。

そんな彼女が歌うのは、卒業ソングの定番『想い出がいっぱい』。1983年にリリースされた楽曲で、アニメ『みゆき』のエンディングテーマとしても人気となりました。卒業にふさわしい歌詞だったこともあり、長年にわたり卒業式や合唱コンクールなどで歌い継がれてきた一曲です。

双葉湊音の声質は、どこか中高生の放課後を思い出させるような、フレッシュでいて少し切ない青さをまとっています。今回の動画ではそのキャラクター性が最大限に活かされており、「懐かし過ぎて泣きそうなアラサー」「青春〜〜〜〜〜！」といったコメントが寄せられています。

コーラスラインを支えるのも、音声合成キャラクターたち。ボイスパーカッションや意味のない言葉で刻まれるリズミカルなフレーズが、アカペラ特有のリズム感を生み出しています。ソフトの歌声でありながら、どこか人間らしい息づかいと儚さを感じさせる歌い回しが、「想い出」というテーマにぴったり寄り添っています。

大人になって振り返るあの頃のきらめきが、やさしく胸にしみる一曲となっています。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

いい曲ですよね〜

コーラス素敵すぎる

これは青春!!

綺麗な声〜

好き

文／高橋ホイコ