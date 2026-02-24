約20年前にオープンした『中華美食館 三条店』。

タレから手作りする本場の料理が約200種類も楽しめる人気店です。社長の赤堀秋生さんは上海出身。本場の味を日本人の好みに合わせてアレンジしています。



迷ったときは･･･まず店の名前を背負う「美食館ラーメン」を！

シンプルな味付けの塩味スープに、ホタテ・海老・カニ・キクラゲ・ニンジン・ハクサイ・タケノコなど、大振り具材がゴロゴロ。具材の旨みがスープに染み出し、あっさりながらも深い味わいです。



麺は三条産のソフトなちぢれ麺。両手で持ち上げるのが大変なほどの大きな器に入り、普通盛で150gとたっぷりです。





ツウな方にオススメな一品が「エビチリかに玉かけ丼」。

じつは単品の「エビチリかに玉かけ」にご飯を追加した〝裏メニュー〟。中国でもレアだそうで、社長がチャレンジメニューとして追加しました。



エビチリは、豆板醤・ニンニク・生姜などでピリッと！かに玉は甘酸っぱく、味のコントラストに夢中になってしまいます。





ほかにも、「五目ラーメン」「エビマヨ」「エビチリ」などの人気メニューに加え、定食・ラーメン・丼・スープ・一品料理・おつまみなどジャンルも豊富。



サービスで中国らしい絵柄の容器に入ったお茶もいただけ、気分は本場・中国。店名の通り〝美食〟を求めて訪れたいお店です。





◇中華美食館 三条店

新潟県三条市興1丁目5-24

問い合わせ先｜0256-36-4987

営業時間｜昼 11:00～14:00 ／ 夜 17:00～0:30

定休日｜無休