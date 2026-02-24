ファミリーマート、「Japan Branding Awards 2025」で最高賞GOLDを受賞 - コンビニの枠を超えたブランド活動に評価

ファミリーマート、「Japan Branding Awards 2025」で最高賞GOLDを受賞 - コンビニの枠を超えたブランド活動に評価