2000-2009年にEテレで放送された懐かしの「ぐ〜チョコランタン」のグッズが、サンキューマートに登場。まったりおねむなデザインの全28アイテムがラインアップされています!

『#ぐ〜チョコランタン』が

サンキューマートに帰ってきた🎉

NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で

2000年〜2009年に放送された人形劇🎶

🌙WEB先行予約:2/19(木)12:00〜

https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan

🌙店頭販売:3月中旬〜入荷順次

サンキューマート「ぐ〜チョコランタン」コラボグッズ

スプー、アネム、ズズ、ジャコビの仲良し4人組、懐かしいですね。

今回登場するのは、お出かけやランチタイム、勉強、デスクワークが楽しくなっちゃうアイテムや、流行りのシール帳に貼ってもかわいいアクリルパーツやネイルパーツシールなど、“お昼寝タイム”をモチーフとしたほっこりデザインの全28アイテム。どれも懐かしくてかわいいですね。

サンキューマート「ぐ〜チョコランタン」コラボグッズ

ALL 429円

アンクルソックス

アクリルパーツ

アクリル前髪クリップ… 全2種(スプー&アネム/ジャコビ&ズズ)

フェイスタオル

コンパクトミラー

サガラ刺繍ポーチ

ダイカットポーチ

ティッシュポーチ

顔隠しケース2P サンキューマート公式… 全2種(スプー&ジャコビ/アネム&ズズ)

Tシャツ

トートバッグ… 先行予約受付対象外

エコバッグ(大)

クッション

洗濯ネット2P

ランチボックス

カトラリーセット

ランチ巾着

ネイルパーツシール

フレークステッカー

B6リングノート

箱入りメッセージカード

アクリルスタンドクリップ2P

2点で429円

30cm折りたたみ定規

ブレン

ステッカー(クリア) … 全2種(スプー/集合)

SNSで紹介されると、「なっっっっかしっっっ!!!!」「うっわめっちゃ世代だ これみて育った」「まってやばい激エモ」「ぐーちょこはアツすぎる　絶対買う」「やばいかわいいwww」「ド世代来ちゃったよ」と話題となっています。

店頭発売は3月中旬からとなっていますが、2月19日より、サンキューマート オンラインショップにて先行予約受付が行われています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

