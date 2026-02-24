【なつカワ】懐かしの4人組『ぐ〜チョコランタン』がサンキューマートに登場 -「まってやばい激エモ」「ド世代来ちゃったよ」と話題
2000-2009年にEテレで放送された懐かしの「ぐ〜チョコランタン」のグッズが、サンキューマートに登場。まったりおねむなデザインの全28アイテムがラインアップされています!
『#ぐ〜チョコランタン』が
サンキューマートに帰ってきた🎉
.
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で
2000年〜2009年に放送された人形劇🎶
.
🌙WEB先行予約:2/19(木)12:00〜
https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan
🌙店頭販売:3月中旬〜入荷順次
(@thankyoumartより引用)
サンキューマート「ぐ〜チョコランタン」コラボグッズ
スプー、アネム、ズズ、ジャコビの仲良し4人組、懐かしいですね。
今回登場するのは、お出かけやランチタイム、勉強、デスクワークが楽しくなっちゃうアイテムや、流行りのシール帳に貼ってもかわいいアクリルパーツやネイルパーツシールなど、“お昼寝タイム”をモチーフとしたほっこりデザインの全28アイテム。どれも懐かしくてかわいいですね。
ラインアップはこちらです!
サンキューマート「ぐ〜チョコランタン」コラボグッズ
ALL 429円
アンクルソックス
アクリルパーツ
アクリル前髪クリップ… 全2種(スプー&アネム/ジャコビ&ズズ)
フェイスタオル
コンパクトミラー
サガラ刺繍ポーチ
ダイカットポーチ
ティッシュポーチ
顔隠しケース2P サンキューマート公式… 全2種(スプー&ジャコビ/アネム&ズズ)
Tシャツ
トートバッグ… 先行予約受付対象外
エコバッグ(大)
クッション
洗濯ネット2P
ランチボックス
カトラリーセット
ランチ巾着
ネイルパーツシール
フレークステッカー
B6リングノート
箱入りメッセージカード
アクリルスタンドクリップ2P
2点で429円
30cm折りたたみ定規
ブレン
ステッカー(クリア) … 全2種(スプー/集合)
SNSで紹介されると、「なっっっっかしっっっ!!!!」「うっわめっちゃ世代だ これみて育った」「まってやばい激エモ」「ぐーちょこはアツすぎる 絶対買う」「やばいかわいいwww」「ド世代来ちゃったよ」と話題となっています。
店頭発売は3月中旬からとなっていますが、2月19日より、サンキューマート オンラインショップにて先行予約受付が行われています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
