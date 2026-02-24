イギリスの前駐米大使・マンデルソン氏が23日、逮捕されました。マンデルソン氏は、アメリカで少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に機密情報などを漏えいした疑いが指摘されていました。

ロイター通信によりますと、イギリスの駐米大使だったマンデルソン氏が23日、公務上の不正行為の疑いで逮捕されました。マンデルソン氏は、ロンドンの自宅から警察署に連行されました。

アメリカ司法省は先月、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する資料300万点あまりを新たに公開しました。その中には、マンデルソン氏がエプスタイン氏にイギリス政府の機密情報などを漏えいしたとみられるメールの文面なども含まれていて、今月に入りロンドン警視庁が捜査を始めていました。

マンデルソン氏は疑惑を否定しましたが、その後、議員辞職に追い込まれました。

イギリスでは19日、チャールズ国王の弟・アンドルー元王子も公務上の不正行為の疑いで逮捕されています。

マンデルソン氏をめぐっては、大使に任命したスターマー首相の任命責任も追及されていて、首相の辞任を求める声も上がっています。