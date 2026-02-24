昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。現役時代の思い出を回想した。

番組で「今でもあれは気持ちよかったというホームランは？」という質問が出た。MCの浜田雅功から「プロ第1号は覚えている？」と聞かれた中田氏は「覚えてます。札幌ドームで」と記憶は鮮明だと振り返った。

「1本目打つまで年数が掛かった。3年目で初めて打ったので」と語り、「行った、行ってないよりもテンションが上がっちゃった方が先でしたね」とうれしい記憶をたどった。

ただし、プロ第1号よりも記憶に残っているのが「やっぱりサヨナラに関するホームラン」。プロ通算309本塁打を放った屈指のスラッガーでも、試合を終わらせる「サヨナラ弾」は違う感情があるようだ。

「なるほど」と浜田も納得し、中田氏は「あれは特別なものがあります」と回想した。

ボールがバットの真芯に当たった際は「感覚は弱いです。何というか、気持ちいいというか、ズシッというのは全くない」と説明。スイング時に重みを感じず、スパッと振り抜ける様子を振り返っていた。