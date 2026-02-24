X JAPANのYOSHIKIさんが24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、LUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼しました。

YOSHIKIさんはストーリーズに、文書と真矢さんとの2ショット写真を投稿し「SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、 真矢の突然の訃報に、深い悲しみを感じています」と心境をコメント。

さらに「35年以上前、X JAPANのHideが“かっこいいバンドがいる”と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした」と回想し、「真矢との思い出は数え切れません。素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と、つづっています。

そして「"真矢、 今まで本当にありがとう。 ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。Rest in Peace."」と思いを伝えています。

■以下、YOSHIKIさんのコメント全文

SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。 正直、言葉がすぐには出てきませんでした。

ただ、 真矢の突然の訃報に、深い悲しみを感じています。

35年以上前、X JAPANのHideが「かっこいいバンドがいる」と連れてきてくれたあの日から、

LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。

そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。

真矢との思い出は数え切れません。

素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、

これからも忘れることはありません。

日本のロックの歴史の中に、 彼の音は永遠に刻まれています。

ご家族の皆様、LUNA SEAのメンバー、そして全てのファンの皆さんに、

心からお悔やみ申し上げます。

“真矢、 今まで本当にありがとう。 ゆっくり休んで。

いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。

Rest in Peace.”

Yoshiki