甲本ヒロト＆内田勘太郎による“ブギ連”、初のライブアルバム発売へ アートワークは甲本が担当
甲本ヒロト（歌＆ハーモニカ）と内田勘太郎（ギター）によるユニット“ブギ連”の初のライブアルバム『ブギる心』が6月3日に発売されることが発表された。表紙ジャケットは甲本がアートワークを担当している。
【写真】かっこいい！甲本ヒロトがアートワークを担当した『ブギる心』ジャケット
ブギ連は2019年に結成。同年にストレートな日本語ブルースアルバム『ブギ連』を発売し、同作を引っ提げて開催したライブでは、2人というシンプルな編成からは想像を上回る迫力と熱い演奏で会場を魅了した。
2024年には、約5年ぶりとなる2ndアルバム『懲役二秒』をリリースし、東京、名古屋、京都、大阪、福岡でのライブツアー『ブギ連LIVE「第2回 ブギる心」』を開催。
このたび発売される『ブギる心』は、同ライブツアーの京都・磔磔公演から選りすぐりの楽曲をセレクトしたもの。未発表の「ブギ連ジャイブ＃1」に加え、アルバムの表題曲「ブギ連」「懲役二秒」ほか全7曲を収録する。ボーカル＆ハーモニカとギターのみの濃密な演奏による予測不能な即興性と、観客との掛け合いによる一体感を体感できる作品となっている。
CDアルバムと完全生産限定12インチアナログ盤が同時リリースされ、アナログ盤は60年代フリップバックE式仕様を可能な限り再現した180g重量盤となる。
