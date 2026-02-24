ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザの宇津木瑠美選手と塩越柚歩選手が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演。

連覇を目指しているＷＥリーグの今季前半の戦いを振り返り、３月２８日に東京スタジアムで行われるＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）・準々決勝に向けた意気込みを語った。

初優勝

今季で５シーズン目のＷＥリーグ。ベレーザは昨季に初優勝を果たし、今季は追われる立場だ。

宇津木選手は「ＷＥリーグが開幕してから、（優勝まで）すごく長い道のりでした」と振り返る。

宇津木選手にとって、けがによる長期離脱を経てつかんだ初優勝だった。

「（チーム復帰して）みんなが温かく受け入れてくれた。ベンチでできることは何だろうって考えつつも、結局は選手なので。最後に優勝できてよかったです」

ベレーザで連覇を

昨季までは三菱重工浦和レッズレディースに所属し、３連覇をベレーザに阻まれた塩越選手。

「３連覇が狙える位置にずっといたんですけど、大事なところで勝てなかった。少しの差で自分たちで優勝を逃してしまったことが悔しかったです。ライバルのベレーザ（に優勝された）っていうのも悔しかったです」

ベレーザは２２日時点で、リーグ首位のＩＮＡＣ神戸レオネッサに勝ち点３差の３位につけている。

塩越選手は「（ベレーザは）うまい選手がそろっているけど、うまさだけじゃ勝てない試合もあるんだっていうのを感じた前半戦ではあった」と振り返る。

「どこかで『誰かが決めてくれるだろう』って気持ちもみんなの中にあるのかな。みんなとの信頼関係も、もっと高めていけるとすごく感じています」

アジアの頂点

ベレーザは３月２８日、東京スタジアムで、ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグの準々決勝に挑む。対戦相手はフィリピンのスタリオン・ラグナ。

宇津木選手は「家族や友人、今までお世話になった方が観客として来てくれるので、見てもらえる良い機会だと思います」と語る。

塩越選手は「日本で対戦する重みだったり、大会の規模だったり、そういうところの話というのは監督含め選手の中の会話でも頻繁に出るので、スタートはもう切れてるかなって思います」と意気込む。

昨年のＡＷＣＬは浦和のメンバーとして出場。準々決勝まで進んだが、守備的な相手を崩せず最後はＰＫ戦の末に敗退した。

「（対戦相手が）守備を固める可能性は高い。一つ一つのプレーの質、みんなのイメージの共有が大事だと思う。ピッチで柔軟に対応することは、前回大会で自分に足りなかったところ。９０分間を無駄なく戦うことが大事になると思います」

宇津木選手は「日本の代表として世界で戦うチャンスでもありますし、世界にアピールする場でもあるので、必ず優勝したいなと思います。応援してくれたらうれしいです」と観戦を呼びかけた。

プロフィル

宇津木瑠美（うつぎ・るみ）ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属。モンペリエＨＳＣ、シアトル・レインＦＣでもプレー。２０１１年の女子ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で優勝し、２０１５年のＷ杯カナダ大会で準優勝。ポジションはＭＦ。１９８８年生まれ。神奈川県川崎市出身。

塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）２０２５年シーズン後、ＷＥリーグ三菱重工浦和レッズレディースから日テレ・東京ヴェルディベレーザに移籍。２０２１年の東京五輪メンバー。ポジションはＭＦ。１９９７年生まれ。埼玉県川越市出身。