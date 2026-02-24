ニューヨーク州など米北東部が猛吹雪に見舞われている/Seth Wenig/AP

（CNN）米北東部を襲った「爆弾低気圧」の影響でニューヨーク州やマサチューセッツ州などが猛吹雪に見舞われ、電柱の倒壊や停電などの被害が広がっている。外出不可能な状況が続く中、3000万人に暴風雪警報が出された。

これまでの積雪は76センチを超え、ニューヨークやマサチューセッツなど少なくとも5州では60センチを観測した。ロードアイランド州プロビデンスやニューヨーク市、フィラデルフィアなどの各地は記録的な暴風雪に見舞われ、23日に入っても降雪が続いている。

公共交通機関は運休を強いられ、各地で移動禁止令や道路の使用禁止令が出された。航空機追跡サイトのフライトアウェアによると、空の便は1万便以上が欠航となった。

ニューヨーク州では複数の自治体が移動制限を発令する一方、サフォーク郡などが出していた移動禁止は解除された。ニューヨーク市では非常事態宣言が続いている。同市の移動禁止は解除されたものの、移動は危険を伴うとしてゾーラン・マムダニ市長が引き続き警戒を呼びかけ、除雪作業や停電の復旧作業に力を入れている。

マサチューセッツ州は23日も猛吹雪が続き、モーラ・ヒーリー知事は一部地域で緊急車両意外の車の運転を禁止した。違反者には500ドル（約7万7000円）の罰金が科される。

ロードアイランド州は23日に入っても緊急事態宣言と移動禁止令を継続している。