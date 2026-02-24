「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）

ロッキーズの菅野智之投手が合流後初めてライブＢＰに初登板。サポートメンバーに対して打者９人に対し、安打性の打球は３本。スライダーのキレが際立った投球内容だった。

先頭の中山に対して低めの変化球を右前に拾われた菅野。巨人の後輩にあたるバッターに打たれ、思わず苦笑いを浮かべた。続くロッテ・石垣には内角へのツーシームで遊ゴロ。湯浅にはキレ抜群のスライダーで空振りを奪うシーンもあり、最後は外角の変化球でゴロに打ち取った。

ここで一旦、マウンドを降りて中村悠、若月ら捕手陣とコミュニケーションを図った菅野。二周り目に入ると、再び湯浅からスライダーで空振りを奪った。最後はツーシームで遊ゴロに打ち取り、遊撃ポジションにいた井端監督が素手で鮮やかに処理して一塁へ送球する場面もあった。

中山にはフォーシームを主体に攻め、最後は外角バックドアで左飛に打ち取った。石垣にもアウトローのスライダーで空振りを奪い、高めの直球でファウルを打たせる。最後は内角ツーシームで見逃し三振に斬った。

ロッキーズでは一度、ライブＢＰを行い打者６人を相手にしていた菅野。順調な仕上がりぶりを見せ、降板する際にはスタンドから拍手も起きていた。

今度は坂本バッテリーを組んで三周り目に入ると、左打者に対して内角スライダーで一塁正面のゴロに。湯浅にはまたもスライダーで空振りを奪ったが、浮いたツーシームを逆方向へはじき返された。さらに中山にも浮いたボールを逆方向へはじき返された菅野。降板後には坂本と綿密にコミュニケーションをとっていた。

練習後には「まだこの時期なんで。キャッチャーが見たいボールをと思って。いい時間になったと思います」と語った。「きょう多く質問されたのはツーシームの使い方だったり、日本で浸透しているボールではないですし。どういうカウント、どういうバッターに使った方がいいか、自分の傾向を話しさせてもらいました」と明かし、「打者が立つとまた違いますし、いい方向には必ず向かっていると思うので状態は上がっていくと思います」と前を向いた。

前日には１時間ほどダルビッシュと言葉をかわし「いい機会だったというか、いよいよ始まるんだなと。言える話、言えない話ありますが、トップの中のトップの選手の言葉は重い。自分の今後の野球人生を考えても力になる言葉をもらった。モチベーション上がりました」と菅野。今後へ「引き続き今までやってきたことをやって丁寧に過ごす。引き続きキャッチャーと密にコミュニケーションをとっていくことが大事」と前を見据えた。