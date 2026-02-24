エヴァンゲリオン第13号機が、究極のプラスチックモデルになって登場
アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、エヴァンゲリオン第13号機がポーズ固定のプラスチックモデルキットとしてARTPLAシリーズに登場。
原型は「エヴァンゲリオン初号機“暴走”」を制作した松村しのぶが担当。『裏CODE:999』を発動したエヴァンゲリオン新2号機αを圧倒する姿をモチーフに、完全新規造形で立体化した。
装甲や肉体のディテール、足元に横たわる撃破された新2号機αまで、原型の造形表現を余すことなくプラキットで再現。全9枚のランナーに凝縮している。本体はダークバイオレット、ロンギヌスの槍はクリアーレッド成形とし、質感のコントラストを際立たせた。
組み立てるだけでも、さらに塗装しても楽しめる商品になっている。価格は9,900円。5月から販売予定 。
(C)カラー
