【松屋】牛焼肉×ぷりぷりの牡蠣を特製ダレで味わう「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」発売
松屋フーズは2月24日、「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」(990円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」(990円)
同メニューには、松屋の代表的な商品である牛焼肉と、海のミルクと言われるほどのぷりぷりで濃厚な味わいの牡蠣を使用している。主役級の具材を、オイスターソースをベースに甘味・コク・うま味を感じられる仕上がりの特製オイスターダレでたっぷり絡め、ご飯が進む一品に仕上げた。定食のため「ライス大盛・特盛」は無料。ご飯の上に乗せて丼スタイルにして楽しむこともできる。
このほか、「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め」(890円)、「単品牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め」(790円)も用意する。いずれも持ち帰りが可能で、持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。
