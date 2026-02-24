大手レコード会社「エイベックス」は２４日、２３日に同社社員らが警視庁薬物銃器対策課にコカインを所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、声明を発表した。

公式サイトで「一部報道機関について」と題して発表。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と伝え、「皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

逮捕容疑は２３日午前０時２０分ごろ、愛知県のホテルで、コカイン１袋を所持した疑い。ホテルの部屋からは、他にも乾燥大麻とみられるものが入った袋も見つかったという。

逮捕されたのは、７人組ガールズグループ「ＸＧ」プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者（３９）と、エイベックス社員２人、ＸＧが所属する事務所「ＸＧＡＬＸ」のミュージックプロデューサーのキム・マイケル・チョン容疑者（３９）。

ＸＧはワールドツアーを開催中で２２日に名古屋公演を開催。ＳＩＭＯＮ容疑者も同行しており、公演終了後の逮捕となった。